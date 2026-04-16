أمازون تكشف عن جهاز البث الجديد Fire TV Stick HD نسخة 2026

أعلنت أمازون جهاز البث الجديد Fire TV Stick HD (إصدار عام 2026)، بتصميم مُحسّن يُعد الأنحف في تاريخ السلسلة، إذ يقل سمكه بنحو 30% مقارنةً بالجيل السابق، مع ترقيات واضحة في الأداء وتجربة الاستخدام.

ويأتي الجهاز بنظام Fire TV OS المُحدّث، مع دمج مساعد Alexa Plus الجديد، مما يتيح التحكم الصوتي والبحث عن المحتوى وإدارة الأجهزة المنزلية الذكية مباشرةً.

ويُعد أبرز تغيير في الجهاز الجديد إمكانية تشغيله مباشرة عبر منفذ USB في التلفاز، دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي، مما يُسهّل استخدامه في أثناء السفر والتنقل. وفي حال عدم توفر منفذ USB، يتيح الجهاز خيار التشغيل عبر كابل USB-C مع محول كهربائي تقليدي.

وتؤكد أمازون أن جهاز Fire TV Stick HD الجديد يقدم أداءً أسرع بنحو 30% مقارنةً بالإصدارات السابقة، مما ينعكس على سرعة تشغيل الجهاز وفتح التطبيقات. ويدعم الجهاز تقنيات اتصال حديثة تشمل Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3، لتعزيز استقرار الاتصال وسرعته.

وتعتزم الشركة إضافة ميزة “Adaptive Display” خلال الأشهر المقبلة، وهي ميزة من مزايا تسهيلات الاستخدام تتيح تكبير النصوص والقوائم والمحتوى مع الحفاظ على تناسق العناصر البصرية، بالإضافة إلى خيارات متعددة لتخصيص حجم العرض وفق تفضيلات المستخدم.

ويُطرح الجهاز بسعر قدره 35 دولارًا، ومن المقرر إتاحته نهاية شهر أبريل الجاري في عدد من الأسواق حول العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.