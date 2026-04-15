OpenAI تكشف عن نموذج جديد بقدرات متقدمة في الأمن السيبراني

أعلنت شركة OpenAI إتاحة نموذج ذكاء اصطناعي جديد مخصص للأمن السيبراني لمجموعة محدودة من المستخدمين، في خطوة تأتي بعد أيام من إعلان منافستها أنثروبيك نموذجًا مشابهًا يحمل اسم Mythos.

وكشفت الشركة المطوّرة لتطبيق ChatGPT أنها بدأت طرح نموذج GPT-5.4-Cyber، الذي يستهدف اكتشاف الثغرات في البرمجيات لتمكين الشركات والمؤسسات من معالجتها مبكرًا. وأوضحت أن النموذج يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختبار الأنظمة واكتشاف الثغرات مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويُتاح النموذج حاليًا عبر برنامج يُسمى Trusted Access for Cyber الذي أطلقته الشركة في فبراير، ويستهدف عملاء محددين بالإضافة إلى خبراء الأمن السيبراني لتجربة أكثر نماذجها تقدمًا. وتخطط OpenAI لزيادة عدد المُشاركين تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق متسارع بين OpenAI وأنثروبيك لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا قادرة على أداء مهام معقدة، خاصةً في مجال البرمجة واكتشاف الثغرات الأمنية، مع سعي الشركتين إلى إقناع المؤسسات بالاعتماد على هذه التقنيات.

وتتزايد في المقابل المخاوف من إساءة استخدام هذه النماذج، إذ تشير تقارير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تُستخدم بالفعل في تنفيذ هجمات إلكترونية، سواء من جهات إجرامية أو جهات مدعومة من دول بعينها.

وكانت أنثروبيك قد أعلنت الأسبوع الماضي نموذج Mythos، المُصمم لاكتشاف الثغرات عبر أنظمة التشغيل ومتصفحات الويب، مع جعل استخدامه مقتصرًا على شركاء موثوقين مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وآبل بهدف تعزيز حماية أنظمتهم.

وأثار النموذج مخاوف واسعة لدى مؤسسات مالية وهيئات حكومية في الولايات المتحدة؛ إذ حذّر مسؤولون حكوميون من ضرورة التعامل الجاد مع قدرات هذا النوع من النماذج.

وتسعى الفرق التقنية في وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات مالية أخرى إلى الحصول على إمكانية الوصول إلى نموذج Mythos، لبدء رصد الثغرات وتعزيز الدفاعات السيبرانية.