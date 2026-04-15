مايكروسوفت ترفع أسعار حواسيب “سيرفيس” عالميًا

رفعت مايكروسوفت أسعار كافة حواسيب “سيرفيس Surface” هذا الأسبوع؛ إذ زادت أسعار معظم الإصدارات بمئات الدولارات مقارنةً بأسعارها عند الإطلاق.

وأفاد متحدث باسم الشركة بأن الزيادة تعود إلى “ارتفاعات حديثة في تكاليف الذاكرة والمكونات”، مما دفع الشركة إلى إعادة تسعير أجهزتها.

وتشير التغييرات إلى ارتفاع سعر جهاز Surface Pro بالشاشة البالغ قياسها 12 إنشًا، الذي كان يُعد أرخص إصدار، من 799 دولارًا إلى 1049 دولارًا. وارتفع سعر النسخة الرائدة من Surface Pro بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا وسعة قدرها 512 جيجابايت إلى 1499 دولارًا بدلًا من 1199 دولارًا، مع إيقاف النسخة التي تبلغ سعتها 256 جيجابايت، والتي كانت تُباع مقابل 999 دولارًا.

وارتفع سعر Surface Laptop بالشاشة البالغ قياسها 13 إنشًا من 899 دولارًا إلى 1149 دولارًا، في حين قفز سعر الإصدار الذي يحمل الشاشة البالغ قياسها 13.8 إنشًا من 999 دولارًا إلى 1499 دولارًا.

وتُعد هذه الزيادة الثانية لبعض الأجهزة التي أُطلقت في 2024 بعد تعديل أسعارها سابقًا في 2025، في حين شهدت إصدارات 2025 زيادات تصل إلى 300 دولار.

وأصبحت أجهزة Surface الآن أعلى سعرًا من نظيراتها لدى آبل في عدة فئات. فعلى سبيل المثال: تجاوز سعر Surface Laptop 7 نظيره من MacBook Air المزود بمعالج M5، بعد أن كان أرخص منه سابقًا.

وتأتي هذه الزيادات في سياق أوسع يشهد ارتفاعًا في أسعار الأجهزة التقنية؛ إذ رفعت سامسونج أيضًا أسعار بعض هواتفها وأجهزتها اللوحية في الولايات المتحدة.

ويعود ذلك إلى نقص عالمي في شرائح الذاكرة، إذ يوجّه المصنعون إنتاجهم من شرائح الذاكرة بنحو متزايد نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يقلّص الكميات المتاحة للأجهزة الاستهلاكية ويرفع تكلفتها.

وتشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة Surface جديدة لاحقًا هذا العام، على أن تصل بأسعار مرتفعة مماثلة.