سناب تُسرّح ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سناب على لسان رئيسها التنفيذي “إيفان شبيجل” تسريح نحو 1000 موظف، أي ما يعادل 16% من قوتها العاملة، ضمن خطة لإعادة هيكلة داخلية واسعة، مع إلغاء أكثر من 300 وظيفة شاغرة.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الشركة إلى خفض التكاليف السنوية بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من عام 2026، إذ تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة النمو، على حد تعبيرها.

وليست هذه أول مرة تُقدم فيها الشركة على تقليص العمالة؛ إذ خفّضت نحو 20% من موظفيها في أغسطس 2022 خلال تداعيات جائحة كورونا، ثم أتبعته بخفض إضافي بنسبة قدرها 10% مطلع 2024.

ويحمل القرار الحالي طابعًا مختلفًا وفقًا للشركة التي وصفت المرحلة الراهنة بأنها “لحظة حاسمة”، تتطلب نموذج عمل أكثر سرعة ومرونة لتحقيق أرباح صافية مستقرة.

وأشارت الشركة إلى أن التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع تنفيذ المهام، وتحسين دعم المستخدمين والشركاء والمعلنين.

وتؤكد الشركة أنها بدأت بالفعل توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي داخليًا، إذ تعتمد “فرق صغيرة” على هذه الأدوات لتحقيق تقدم ملحوظ في مشروعات رئيسية، منها تحسين أداء منصات الإعلانات، وتوسيع خدمة الاشتراك +Snapchat، وتعزيز كفاءة تطبيق “Snap Lite”.

وكانت سناب قد كثّفت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق سناب شات، إذ تعاونت مع OpenAI لإطلاق روبوت الدردشة “My AI”، ثم عززته لاحقًا بتقنيات جوجل عبر نموذج Gemini لدعم الاستعلامات المتعددة الوسائط للصور والفيديو.

وأطلقت الشركة حديثًا ميزة “AI Clips” داخل منصة Lens Studio، التي تتيح للمطورين وصنّاع المحتوى إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بالواقع المعزز خلال ثوانٍ عبر أوامر نصية.