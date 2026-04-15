تقرير.. آبل هدّدت بحذف تطبيق Grok بسبب المحتوى الإباحي المزيف

كشفت تقارير إعلامية أن آبل لوّحت في يناير الماضي بإزالة تطبيق الذكاء الاصطناعي Grok من متجرها، بسبب إخفاقه في حد انتشار صور إباحية مزيفة في منصة إكس.

ووفقًا لما نقلته شبكة NBC News الإخبارية الأمريكية، فقد جاء التحرك في إطار ضغوط غير معلنة مارستها آبل خلف الأبواب المغلقة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات العلنية لدورها في التعامل مع الأزمة.

وفي رسالة موجّهة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضحت آبل أنها تواصلت مع فرق تطوير كلٍ من إكس و Grok، بعد تلقي شكاوى ورصد تغطيات إعلامية حول انتشار محتوى إباحي مزيف. وطالبت الشركة بوضع خطة واضحة لتعزيز سياسات الإشراف على المحتوى.

وخلال تلك المدة، كان روبوت الدردشة Grok التابع لشركة xAI متاحًا عبر منصة إكس ومن خلال تطبيق مستقل، مع ضوابط وُصفت بأنها ضعيفة؛ إذ أتاح للمستخدمين إنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي ونشرها.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لإرشادات متجر التطبيقات لدى آبل التي تُطبّق عادةً قواعدها بصرامة. ومع ذلك، لم تعلن الشركة موقفها علنًا آنذاك، مع استمرار التطبيقين بتحقيق عائدات من المتجر. ولم تصدر جوجل أي تعليق مماثل.

وأوضحت آبل أنها راجعت التعديلات المُقترحة على تطبيقي إكس و Grok، وعدّت أن إكس “عالجت الانتهاكات بنحو كبير”، في حين ظل تطبيق Grok “غير متوافق” مع السياسات. وأوصت الشركة بضرورة تنفيذ تغييرات إضافية، وإلا قد يُزال التطبيق من متجر آب ستور. وبعد سلسلة من المراجعات المتبادلة، أقرت آبل بأن Grok “تحسّن بنحو ملحوظ”.

وخلال هذه المدة، ظل التطبيقان متاحين عبر المتجر، وأعلنت إكس تعديلات تدريجية على سياسات الإشراف، منها حصر استخدام Grok على المشتركين ومحاولة حد إنشاء الصور ذات الطابع الجنسي.

وأظهرت تحقيقات لاحقة محدودية فاعلية هذه الإجراءات، إذ بقي من الممكن تجاوزها بسهولة؛ إذ ما زال Grok قادرًا على إنتاج صور مزيفة ذات طابع جنسي بسهولة نسبية.