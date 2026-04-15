أدوبي تطلق Firefly AI Assistant.. تحرير إبداعي بالأوامر النصية بدل الأدوات التقليدية

أعلنت شركة أدوبي توجّهًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحرير المحتوى عبر مساعدها الجديد Firefly AI Assistant الذي يتيح تعديل الأعمال باستخدام أوامر وصفية باللغة الطبيعية بدلًا من الاعتماد على الأدوات اليدوية داخل تطبيقاتها الإبداعية المختلفة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تشكّل “تحولًا جذريًا” في طريقة تنفيذ الأعمال الإبداعية، إذ تُقلّص الحواجز المهارية والمهام المعقدة، مع الحفاظ على تحكم المستخدم الكامل في النتائج. وأشارت إلى أن الميزة ستتوفر قريبًا ضمن منصة Firefly دون تحديد موعد إطلاق دقيق.

ويعتمد المساعد الجديد على واجهة موحّدة، وهو ينفّذ تلقائيًا مهام متعددة الخطوات لتحرير الأعمال، مستفيدًا من برامج عدة مثل Photoshop و Premiere و Lightroom و Illustrator وغيرها.

ويستطيع المستخدم إدخال أوامر مثل “حسّن هذه الصورة” أو “عدّل المقاس ليناسب وسائل التواصل”، ليقترح المساعد مجموعة من التعديلات مع إظهار أدوات تحكم دقيقة لضبط النتائج. كما يمكن نقل العمل لاحقًا إلى تطبيقات Creative Cloud لاستكمال التعديلات المتقدمة.

ويدعم Firefly AI Assistant التعلّم التدريجي لتفضيلات المستخدم، مثل أساليب العمل والأدوات المفضلة والخيارات الجمالية، بما يعزز الطابع الشخصي للنتائج. وأوضحت الشركة أن تفعيل هذه الميزة اختياري، مع إمكانية تحديد المشروعات التي يتعلم منها النظام.

وتتيح المنصة إنشاء ما يُعرف بـ”المهارات الإبداعية Creative Skills”، وهي إعدادات افتراضية مُخصصة يمكن للمساعد تنفيذها، أو الاختيار من مكتبة جاهزة عند الإطلاق.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إستراتيجية أدوبي في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعد إطلاق مزايا مشابهة في تطبيقات مثل Acrobat و Express و Photoshop، مع خطط لدعم تطبيقات خارجية مثل أنثروبيك عبر نموذج Claude.

وكشفت الشركة أيضًا عن تحديثات جديدة لمنصة Firefly تشمل أدوات متقدمة لتحرير الصور والفيديو والصوت، منها دمج محرر الفيديو مع Adobe Stock لتسهيل الوصول إلى لقطات إضافية، وتحسينات في معالجة الألوان ووضوح الصوت، كما أضافت أدوات مثل Precision Flow لتوليد الصور ومقارنتها، وأداة AI Markup لتحديد مناطق التعديل بدقة باستخدام الفرشاة أو الصور المرجعية. ومن المقرر بدء طرح هذه المزايا الجديدة تدريجيًا بدايةً من اليوم.