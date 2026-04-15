آبل تُطلق منصة “Apple Business” عالميًا لإدارة الشركات

أعلنت آبل اليوم إطلاق منصتها الجديدة الشاملة “Apple Business” التي تجمع أدوات إدارة الأعمال في خدمة واحدة، إلى جانب بوابة ويب مُحدّثة وتطبيق مرافق.

وتُوحّد المنصة الجديدة التي أعلنتها آبل الشهر الماضي عدة خدمات سابقة للشركة، منها Apple Business Essentials و Apple Business Manager و Apple Business Connect، لتقدّم بيئة متكاملة تمكّن المؤسسات من إدارة الأجهزة والموظفين والاتصالات والتفاعل مع العملاء عبر منظومة آبل.

وتتيح “Apple Business” أدوات مُدمجة لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، تشمل ضبط الإعدادات وسياسات الأمان والتطبيقات ومجموعات المستخدمين من مكان واحد. كما توفّر ميزة “Blueprints” إعداد الأجهزة قبل تسليمها.

ويمكن للموظفين تثبيت تطبيقات العمل، وطلب الدعم، والتواصل مع الزملاء عبر دليل داخلي، في حين تعتمد المنصة على حسابات مُدارة تفصل بين البيانات الشخصية والعملية بنحو مشفّر، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة منفصلة.

وتدعم المنصة التكامل مع خدمات خارجية مثل Google Workspace و Microsoft Entra ID، مما يتيح أتمتة إنشاء الحسابات وإدارتها.

وتضم الخدمة أيضًا أدوات بريد إلكتروني وتقويمًا ودليل جهات اتصال، بالإضافة إلى أدوات لتعزيز حضور الشركات داخل خدمات آبل، مثل عرض العلامة التجارية عبر تطبيقات آبل ومتصفح سفاري، وإدارة بطاقات المواقع في الخرائط، ودعم ميزة Tap to Pay، وغيرها.

وتستعد آبل لإدخال الإعلانات داخل تطبيق الخرائط “Apple Maps” خلال الصيف المقبل، مع إمكانية شرائها عبر منصة “Apple Business”؛ إذ ستظهر في نتائج البحث وأقسام الاقتراحات، على أن تُتاح في البداية داخل الولايات المتحدة وكندا.

وتتوفر “Apple Business” في أكثر من 200 دولة ومنطقة مجانًا للمستخدمين الجدد والحاليين، مع خيارات إضافية مأجورة مثل زيادة سعة iCloud وخدمة +AppleCare.

ومع إطلاق المنصة الجديدة، تُوقف آبل خدماتها السابقة المرتبطة بإدارة الأعمال، إذ تحل محلها “Apple Business”.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام التطبيق المرافق للمنصة وخدمات البريد والتقويم والدليل يتطلب تثبيت أنظمة iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 26 فما أحدث.