منصة الحجز عبر الإنترنت “بوكينج” تتعرض لاختراق يسرّب بيانات عملائها

أكدت منصة الحجز عبر الإنترنت بوكينج احتمال تعرض بيانات شخصية لعدد من عملائها لعملية اختراق شملت الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل الحجوزات، في حادثة أثارت مخاوف المستخدمين.

وأخطرت بوكينج عملاءها خلال الأسبوع الماضي بالواقعة؛ إذ أفادت في رسالة رسمية بأن “جهات غير مصرح لها قد تكون تمكنت من الوصول إلى بعض معلومات الحجز المرتبطة بحجوزات بعض المستخدمين”، وفق ما نشره مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أكّد عدد منهم تلقي الإشعار ذاته.

وأشارت الرسالة إلى أن البيانات التي قد تكون تعرضت للتسريب تشمل أيضًا “أي معلومات شاركها المستخدم مع مكان الإقامة”، مما يوسع نطاق البيانات المتأثرة بعملية الاختراق.

وتتزايد المخاوف من استغلال هذه البيانات في هجمات احتيالية؛ إذ أفاد أحد المستخدمين بأنه تلقى رسالة تصيد عبر تطبيق واتساب قبل أسبوعين، تضمنت تفاصيل حجزه ومعلومات شخصية، مما يرجّح استخدام البيانات المُسرّبة لاستهداف العملاء مباشرة.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الشركة كورتني كامب إن “منصة بوكينج.كوم رصدت نشاطًا مريبًا يتعلق بوصول جهات غير مصرح لها إلى بعض بيانات الحجز”، مؤكدة أن الشركة تحركت سريعًا لاحتواء الحادثة، إذ حدّثت أرقام التعريف (PIN) الخاصة بالحجوزات وأبلغت العملاء المتأثرين.

ورفضت الشركة الكشف عن عدد المستخدمين المتضررين أو نطاق الحادثة، لكنها أكدت لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن البيانات المالية لم تتعرض للاختراق.

وتشير بيانات الشركة إلى أن نحو 6.8 مليارات عملية حجز أُجريت عبر منصتها منذ عام 2010، مما يبرز حجم التأثير المحتمل لأي خرق أمني على نطاق واسع.