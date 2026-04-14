مايكروسوفت توقف تطبيق البريد Outlook Lite بدايةً من مايو 2026

أعلنت مايكروسوفت موعد الإيقاف النهائي لتطبيق Outlook Lite في نظام أندرويد، إذ سيفقد التطبيق إمكانية الوصول إلى صناديق البريد بدايةً من 25 مايو 2026.

ويأتي ذلك ضمن توجه الشركة للتركيز على تطبيق Outlook Mobile الذي يدعم مزايا متقدمة بنحو أكبر.

وأكّدت الشركة أن التطبيق سيتوقف بالكامل في ذلك التاريخ، مما يُحتّم على المستخدمين الانتقال إلى تطبيق Outlook Mobile، الذي يتيح دعمًا أوسع لكافة مزايا البريد والامتثال المؤسسي.

ومع أن التطبيق سيظل قابلًا للفتح بعد الموعد المحدد، فإن الوصول إلى البريد سوف يتعطل، كما لن تعمل أدوات التنقل أو المزايا الداخلية الأخرى في التطبيق. وتشير مايكروسوفت إلى أن التأثير سيكون محدودًا؛ إذ أوقفت الشركة تنزيل التطبيق منذ 6 أكتوبر 2025، مما قلّص عدد المستخدمين النشطين.

وشددت الشركة على أن حسابات المستخدمين لن تُحذف أو تُعطّل، كما ستبقى الرسائل والبريد والتقويم والمرفقات متاحة بالكامل عند تسجيل الدخول عبر تطبيق Outlook Mobile البديل.

وتوجّه مايكروسوفت المستخدمين إلى تثبيت تطبيق Outlook Mobile عبر متجر جوجل بلاي، وتوفر خيار ترقية مباشر داخل التطبيق، لنقل المستخدمين إلى صفحة التحميل في المتجر، مما يسهل عملية الانتقال دون تعقيد.

ويأتي إيقاف Outlook Lite ضمن إستراتيجية مايكروسوفت لإعادة هيكلة خدماتها والتركيز على تطبيقات محددة؛ فقد أوقفت تطبيق Skype لصالح تطبيق Microsoft Teams، وأوقفت تطبيق Microsoft Lists في الهواتف، كما قررت إنهاء النسخة المكتبية من Sway.

وتمتد هذا أيضًا إلى إيقاف دعم نظام التشغيل ويندوز 10 وحزم البرامج المكتبية Office 2016 و Office 2019، مع خطة أيضًا لإيقاف برنامج Microsoft Publisher في 2026.