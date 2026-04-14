مايكروسوفت تعتزم منافسة OpenClaw بوكلاء ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا

تختبر مايكروسوفت إدماج مزايا مستوحاة من منصة OpenClaw المفتوحة المصدر داخل مساعدها Microsoft 365 Copilot، من أجل تطوير قدرات الأتمتة مع تعزيز معايير الأمان مقارنةً بالإصدارات المفتوحة المصدر التي أثارت مخاوف أمنية.

وتتيح منصة OpenClaw إنشاء “وكلاء” يعملون محليًا في جهاز المستخدم لتنفيذ مهام نيابةً عنه. وتدرس مايكروسوفت تطوير نسخة مشابهة تعمل في أجهزة المستخدمين أو إدماج بعض خصائصها في Copilot، بهدف توسيع أدوات “الوكلاء الأذكياء” التي أعلنتها خلال الأشهر الماضية.

وأكّد عمر شاهين، نائب رئيس الشركة، أن مايكروسوفت تدرس إمكانات تقنيات مثل OpenClaw في خدماتها الموجهة للمؤسسات والشركات، مشيرًا إلى سعي الشركة إلى تقديم نسخة من Copilot تعمل على مدار الساعة، وتنفذ المهام تلقائيًا دون تدخل مباشر من المستخدم.

وتشمل الاستخدامات المتوقعة مراقبة البريد الإلكتروني في Outlook وجدول المواعيد، ثم اقتراح قائمة مهام يومية، بالإضافة إلى تطوير وكلاء مخصصين لوظائف محددة مثل التسويق والمبيعات والمحاسبة وغيرها من الوظائف داخل بيئات العمل.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت في مارس الماضي عن أداة Copilot Cowork التي تنفذ إجراءات داخل تطبيقات Microsoft 365 بدلًا من الاكتفاء بالمحادثة أو البحث، وتعتمد على طبقة ذكاء اصطناعي باسم “Work IQ” لتخصيص التجربة وفق المستخدم.

وتدعم الأداة نموذج Claude من شركة أنثروبيك، مما يبرز توجهًا نحو دمج نماذج متعددة. ومع ذلك، تعمل هذه الأدوات حاليًا سحابيًا، وليس في الأجهزة محليًا.

وطرحت الشركة في فبراير الماضي أيضًا أداة Copilot Tasks في نسخة تجريبية، مع دعم مهام متعددة مثل تنظيم البريد وإدارة السفر والمواعيد وغيرها، لكنها تعتمد كذلك على البنية السحابية.

وتحظى منصة OpenClaw بشعبية متزايدة؛ إذ يعمل وكلاؤها عبر أجهزة المستخدمين مباشرةً، مع إقبال ملحوظ على أجهزة مثل Mac Mini لتشغيله. وتسعى مايكروسوفت عبر تطوير بديل أكثر أمانًا إلى استعادة مستخدمين اتجهوا إلى حلول منافسة.

ولم تحسم الشركة بعدُ كونَها ستطرح وكيلًا ذكيًا يعمل محليًا بالكامل أم ستكتفي بتبني بعض خصائص OpenClaw، لكنها أشارت إلى أن الهدف تطويرُ وكيل قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات على مدى زمني طويل.

ومن المتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن هذه المزايا أو نسخة مطوّرة من أدواتها خلال مؤتمر Microsoft Build المقرر انعقاده في يونيو المقبل.