جوجل تطلق ميزة “Skills” في كروم لإعادة استخدام أوامر Gemini بنقرة واحدة

أعلنت شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة في متصفح كروم تتيح للمستخدمين حفظ أوامر الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها عبر صفحات الويب المختلفة، بهدف تبسيط التفاعل مع المساعد الذكي Gemini.

وتحمل الميزة الجديدة اسم “المهارات Skills“، وهي تُمكّن المستخدم من حفظ أي أمر (Prompt) يستخدمه داخل Gemini، ثم تشغيله لاحقًا عبر عدة علامات تبويب بنقرة واحدة. وتشمل الاستخدامات الشائعة مهام مثل تعديل وصفات الطعام لتناسب أنظمة غذائية محددة، أو مقارنة مواصفات المنتجات في أثناء التسوق عبر الإنترنت.

وقالت حفصة إسماعيل، مديرة المنتجات في كروم، إن تكرار المهام كان يتطلب سابقًا إدخال الأوامر نفسها في كل صفحة جديدة، وهو ما تسعى “Skills” إلى حله عبر إتاحة حفظ الأوامر الأكثر استخدامًا وتشغيلها مباشرة.

وتبدأ جوجل طرح الميزة تدريجيًا لمستخدمي كروم عبر أجهزة الحاسوب التي تعمل باللغة الإنجليزية، ويمكن الوصول إليها عبر كتابة الرمز “/” داخل Gemini ثم اختيار أيقونة البوصلة. ويمكن حفظ الأوامر مباشرةً من سجل المحادثات، لتصبح متاحة في كافة الأجهزة المرتبطة بالحساب نفسه.

وتهدف الميزة إلى تقليل الحاجة إلى إعادة كتابة الأوامر أو نسخها ولصقها، إذ أظهرت التجارب الأولية للمستخدمين الاعتماد عليها في حساب القيم الغذائية للوصفات أو إجراء مقارنات تفصيلية بين المنتجات عبر عدة صفحات.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر جوجل مكتبة جاهزة من “المهارات Skills” القابلة للاستخدام الفوري، مع إمكانية تعديلها لتناسب احتياجات المستخدم، مما يمنح المستخدمين نقطة انطلاق دون الحاجة إلى إنشاء أوامر جديدة كُليًا.

وتعزز هذه الخطوة إدماج مساعد Gemini في متصفح كروم، وتحسين تجربة التصفح عبر أتمتة المهام المتكررة.