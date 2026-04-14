جوجل تطلق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز بقدرات بحث وذكاء اصطناعي مُدمجة

أعلنت جوجل إتاحة تطبيقها الجديد لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز عالميًا باللغة الإنجليزية بعد مُدة من الاختبارات، لتتيح بذلك تشغيل محرك بحثها مباشرةً من أي مكان في النظام مع دعم مدمج للذكاء الاصطناعي.

ويعمل التطبيق عبر أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز 10 أو ويندوز 11، ويمكن تنزيله من موقع الشركة الرسمي مجانًا. ويتيح التطبيق الوصول الفوري إلى البحث باستخدام اختصار لوحة المفاتيح “Alt + مسطرة”، إذ تظهر نافذة عائمة تشبه ميزة Spotlight في نظام macOS.

ويوفّر التطبيق إمكانية البحث في الويب وملفات الجهاز والتطبيقات المثبّتة، إضافةً إلى ملفات المستخدم المُخزّنة في خدمة “درايف” عبر نافذة واحدة. ويتيح التطبيق التنقّل بين أوضاع عرض ونتائج بحث مختلفة، بالإضافة إلى “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode”، الذي يقدّم إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مرفقة بروابط للمصادر عبر الإنترنت.

ويتيح التطبيق أيضًا ميزة مشاركة الشاشة؛ إذ يمكن للمستخدم تحديد نافذة معيّنة أو الشاشة بالكامل لطرح الأسئلة بشأن ما يظهر فيها، كما يدعم التطبيق البحث البصري عبر أداة Google Lens، مما يتيح تحليل العناصر الظاهرة في الشاشة، ثم تنفيذ مهام مثل ترجمة النصوص داخل الصور أو المساعدة في حل المسائل الدراسية.

وأكدت جوجل أن التطبيق صُمّم لمساعدة المستخدمين في الوصول السريع إلى المعلومات ثم العودة مباشرة إلى مهامهم دون انقطاع أو تشتيت.

ولم تكشف الشركة بعدُ عن خطط لإطلاق التطبيق لأنظمة أخرى مثل macOS أو لينكس، لكنها تختبر حاليًا تطبيقًا منفصلًا يعتمد على Gemini لنظام macOS، في خطوة قد تضعه في منافسة مباشرة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude.