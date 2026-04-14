تصفح بلا خداع.. جوجل تعلن معاقبة المواقع التي تتلاعب بزر الرجوع

أعلنت جوجل تصعيد إجراءاتها تجاه سلوك مزعج يُعرف باسم “اختطاف زر الرجوع”، إذ قررت إدراجه رسميًا ضمن الممارسات المزعجة في محرك بحثها، مما يعني تراجع ظهور المواقع المخالفة في النتائج.

ويشير هذا السلوك إلى لجوء بعض المواقع إلى التلاعب بزر الرجوع في المتصفح لمنع المستخدم من مغادرة الصفحة بسهولة أو لإجباره على الانتقال إلى صفحات لم يكن ينوي زيارتها. وأوضحت الشركة، في منشورٍ لها عبر مدونتها، أن هذه الظاهرة شهدت تزايدًا ملحوظًا حديثًا، وتشكل ضررًا مباشرًا في تجربة المستخدم، مما دفعها إلى تصنيفها كممارسة “خبيثة”.

وقد تواجه المواقع التي تعتمد هذه الأساليب عقوباتٍ وفقًا لما أعلنته جوجل، أبرزها خفض ترتيبها في نتائج البحث. ودعت جوجل أصحاب المواقع إلى تجنب استخدام أي شيفرات أو تقنيات تُضيف صفحات مُضللة إلى سجل التصفح، بما يعيق استخدام زر الرجوع للعودة الفورية إلى الصفحة السابقة.

وأشارت إلى أن هذا السلوك قد يحدث أحيانًا دون قصد، نتيجة أدوات إعلانية أو خدمات خارجية، لكنها شددت على أن مسؤولية منع ذلك تقع على عاتق مالكي المواقع.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بدايةً من 15 يونيو المقبل، إذ ستبدأ جوجل بعد هذا التاريخ فرض العقوبات على المواقع المخالفة.

ويمنح هذا التحرك أصحاب المواقع نافذة زمنية محدودة لتصحيح أوضاعهم، قبل بدء التنفيذ الفعلي للعقوبات.

ويُعد القرار تحولًا في موقف جوجل؛ إذ كانت الشركة تعد سابقًا أن هذه الممارسة لا تؤثر في نتائج البحث، قبل أن تعلن الآن تصنيفها ضمن “الممارسات الخبيثة”، التي تُحدث فجوة بين توقع المستخدم والنتيجة الفعلية، وقد تمس الخصوصية أو الأمان.