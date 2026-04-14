أمازون تنافس ستارلينك بالاستحواذ على شركة الأقمار الصناعية Globalstar

أعلنت أمازون توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على شركة الأقمار الصناعية Globalstar في صفقة تُقدر بنحو 11.6 مليار دولار، وهي صفقة تُعد من كُبرى صفقات الشركة على الإطلاق، وتهدف إلى تعزيز حضورها في سباق الإنترنت الفضائي.

وتسعى أمازون عبر هذه الخطوة إلى تسريع جهودها لمنافسة خدمة ستارلينك التابعة لشركة SpaceX التي يملكها إيلون ماسك، وهي الشركة التي تتصدر حاليًا هذا القطاع بفضل انتشار واسع لأقمارها الصناعية.

وتتوقع الشركة إتمام الصفقة خلال العام المقبل بعد استيفاء الشروط التنظيمية.

ومن شأن الاستحواذ أن يمنح أمازون القدرة على تقديم خدمات اتصال مباشر بالأجهزة (D2D)، وهي التقنية التي تتيح الاتصال دون الحاجة إلى شبكات أرضية تقليدية، وتُستخدم بالفعل في خدمات ستارلينك.

وتمتلك أمازون أكثر من 200 قمر صناعي ضمن مشروع واعد يُسمى “ليو”، لكنها ما زالت بعيدة عن منافسة SpaceX التي تملك أكثر من 10 آلاف قمر صناعي نشط.

وتخطط الشركة لإيصال عدد أقمارها إلى نحو 700 قمر بحلول منتصف العام، لكن نقص قدرات الإطلاق يشكّل عائقًا أمام تسريع نشر شبكتها من الأقمار.

وبرزت آبل كأحد العوامل المؤثرة في الصفقة، إذ تمتلك حصة قدرها 20% في Globalstar. وقد تعهدت أمازون ضمن الاتفاق بدعم خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية لأجهزة آيفون وساعات آبل.

وتندرج الصفقة ضمن إستراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي للشركة أندي جاسي للتوسع التدريجي في قطاع الأقمار الصناعية، وتُعد من أكبر صفقات الاستحواذ التي أبرمتها أمازون.

وكانت أمازون قد وقّعت اتفاقيات مع شركات JetBlue و Delta Air Lines لتوفير الإنترنت على متن الرحلات للركّاب بدءًا من عام 2027.