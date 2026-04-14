آبل تعتزم إطلاق هواتف آيفون 18 برو القادمة بلونٍ جديد

تتجه آبل إلى طرح لون جديد لهواتف آيفون 18 برو المرتقبة؛ إذ تشير تسريبات حديثة إلى اختبار الشركة لونًا أحمر داكنًا، في خطوة تتزامن مع توجه مماثل لدى الشركات المُصنّعة لهواتف أندرويد المنافسة.

وكانت بلومبرغ قد كشفت في تقرير سابق أن الشركة تختبر هذا اللون لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس مع انتشار شائعات حول ألوان أخرى مثل البنفسجي والبني، وقد تشكّل تلك الخيارات تدرجات لونية مختلفة مرتبطة باللون الأحمر الداكن.

وأكّدت تسريبات أخرى حديثة تلك الشائعات مشيرةً إلى أن احتمالية اعتماد اللون مرتفعة، بعد رصد ظهور الدرجة نفسها في نماذج أولية لهواتف أندرويد قيد التطوير لدى شركات منافسة.

وما زال مصدر هذا التوجه غير محسوم؛ إذ قد يعكس اعتمادًا مشتركًا على توقعات رواج الألوان عالميًا، وهي توقعات تعتمد عليها شركات التقنية لتحديد التصميمات المستقبلية، أو ربما محاولة من بعض الشركات لمجاراة خيارات آبل التصميمية، وهو أمر تكرر سابقًا في سوق الهواتف الذكية.

وفي السياق ذاته، أشارت تسريبات حديثة إلى أن إصدارات آيفون 18 برو قد يغيب عنها اللون الأسود هذا العام، مما يعني استمرار تخلي آبل عن أحد أكثر ألوانها الكلاسيكية للعام الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن السلسلة الجديدة في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع أول هاتف آيفون قابل للطي.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قدّمت لأول مرة لونًا برتقاليًا جريئًا في هواتف آيفون 17 برو العام الماضي، إضافةً إلى اللونين الأزرق والفضي، مع غياب اللون الأسود التقليدي. وقد شكّل هذا اللون خروجًا واضحًا عن الطابع المُحافظ لسلسلة آيفون برو. ومع ذلك، فقد لاقى اللون انتشارًا واسعًا مقارنةً ببقية الألوان في السلسلة.