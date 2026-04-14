آبل تختبر تصميمات مختلفة لنظاراتها الذكية استعدادًا للإطلاق في 2027

تعمل آبل على تطوير نظارات ذكية جديدة؛ إذ تختبر حاليًا ما يصل إلى أربعة تصميمات مختلفة، من أجل تعزيز حصتها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الشركة تدرس إطلاق بعض هذه النماذج أو جميعها، ضمن خطة تتيح لها تغطية تفضيلات المستخدمين المختلفة.

وتشمل النماذج التي تختبرها آبل نموذجًا يضم إطارًا مستطيلًا كبيرًا، ونموذجًا يضم تصميمًا مستطيلًا نحيفًا مشابهًا للنظارات التي يرتديها تيم كوك بانتظام، بالإضافة إلى نموذج آخر يضم إطارًا بيضويًا أو دائريًا أكبر، مع خيار أصغر بالحجم ذاته. وتطوّر الشركة مجموعة ألوان تشمل الأسود والأزرق والبني.

وتحمل النظارات الاسم الرمزي “N50” داخليًا، ومن المتوقع أن تنافس مباشرة الجيل الثاني من نظارات “ميتا-راي بان” التي تطوّرها ميتا بنحو أساسي.

ويُقال إن هناك تشابهًا في الوظائف بين نماذج آبل ونظارة ميتا، لكن آبل من جهتها قد تعتمد تصميمًا مختلفًا ذا عدسات بيضوية رأسية محاطة بإضاءة، مما يمنح المنتج هوية بصرية مميزة.

ومن المقرر أن تدعم النظارات التقاط الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب تكاملها مع هواتف آيفون، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من أجهزة آبل في تحرير المحتوى ومشاركته، وإجراء المكالمات، وتلقي الإشعارات، وتشغيل الصوتيات، واستخدام المساعد الصوتي.

ومن المتوقع أن يتزامن إطلاق النظارات مع نسخة محسّنة من المساعد الشخصي سيري في نظام iOS 27. وتشير التوقعات إلى إمكانية الكشف عن النظارات بنهاية عام 2026 أو بداية 2027، على أن تُطرح رسميًا في الأسواق خلال عام 2027.