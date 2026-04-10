ChatGPT يتيح اشتراكًا جديدًا بسعر قدره 100 دولار شهريًا

أعلنت OpenAI إطلاق اشتراك جديد في روبوت ChatGPT بسعر قدره 100 دولار شهريًا، ليسد الفجوة بين اشتراكي Plus و Pro الحاليين، بعد مطالب متزايدة من المستخدمين، خاصةً المطورين، بتوفير اشتراك متوسط التكلفة.

وتوفر الشركة منذ العام الماضي ثلاث اشتراكات مأجورة للمستخدمين الأفراد، منها اشتراك Go بسعر قدره 8 دولارات شهريًا، واشتراك Plus بسعر قدره 20 دولارًا، واشتراك Pro بسعر قدره 200 دولارٍ شهريًا، لكن السعر المرتفع للاشتراك الأخير دفع شريحة واسعة من المستخدمين إلى البحث عن بديل أقل تكلفة وقدرات أعلى من اشتراك Plus.

وبعد التحديث الجديد في الأسعار، أصبح اشتراك Pro متاحًا بخيارين؛ الأول بسعر قدره 100 دولار شهريًا، والثاني بسعر قدره 200 دولار. ويكمن الفارق الرئيسي بينهما في حدود الاستخدام، إذ يتيح الاشتراك الجديد استخدامًا يزيد بنحو خمسة أضعاف مقارنةً باشتراك Plus، في حين يقدم الاشتراك الأعلى استخدامًا يصل إلى 20 ضعفًا.

وتشمل مزايا اشتراك Pro الوصول إلى قدرات استدلال متقدمة عبر نموذج GPT-5.4 Pro، بالإضافة إلى أقصى حد استخدام لمهام منصة البرمجة Codex، ودعم غير محدود لاستخدام GPT-5.3 ورفع الملفات، فضلًا عن إنشاء صور غير محدود بسرعة أعلى، ووصول واسع إلى أوضاع البحث العميق والوكيل الذكي مع ذاكرة وسياق أكبر، ودعم موسّع للمشروعات والمهام والنماذج المُخصصة، فضلًا عن إتاحة وصول مُبكر للمزايا الجديدة.

ورفعت الشركة حدود استخدام Codex مؤقتًا حتى 31 مايو ترويجًا للاشتراك الجديد؛ إذ يحصل أصحاب الاشتراك البالغ قدره 100 دولارٍ على استخدام يصل إلى 10 أضعاف مقارنةً بخطة Plus بدلًا من 5 أضعاف.