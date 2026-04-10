يوتيوب تبدأ رفع أسعار اشتراكات “بريميوم” مجددًا

أعلنت يوتيوب رفع أسعار اشتراكات “بريميوم” في الولايات المتحدة؛ وقد دخلت الزيادة حيّز التنفيذ للمشتركين الجدد، على أن تبدأ بالوصول تدريجيًا إلى المشتركين الحاليين.

وارتفع سعر الاشتراك الشخصي إلى 16 دولارًا شهريًا بدلًا من 14 دولارًا، بزيادة قدرها دولاران، في حين يصل سعر الاشتراك العائلي، الذي يدعم حتى خمسة مستخدمين، إلى 27 دولارًا مقارنة بـ 23 دولارًا سابقًا، أي بزيادة تصل إلى 4 دولارات.

وتشمل الزيادة اشتراك Premium Lite، الذي يزيل معظم الإعلانات؛ إذ ارتفع سعره إلى 9 دولارات شهريًا بدلًا من 8 دولارات.

ومن المتوقع أن تصل تلك الزيادة إلى المزيد من الأسواق عالميًا خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد بدأ المشتركون الحاليون تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني توضح الزيادة الجديدة، وقد أكدت الشركة أن القرار يهدف إلى “تحسين الخدمة ودعم صناع المحتوى والفنانين” في المنصة على حد تعبيرها، مشيرةً إلى تطبيق السعر الجديد بدايةً من يوم 7 يونيو 2026.

ولم تصدر الشركة إعلانًا رسميًا عبر بيان صحفي، مكتفيةً بإخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني دون توضيح أسباب الزيادة بنحو مباشر، وهو ما أثار تساؤلات لدى بعض المشتركين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق موجة أوسع من رفع الأسعار في خدمات البث، بعد زيادات مماثلة من خدمات أخرى خلال الشهر الماضي.

وكانت يوتيوب قد رفعت أسعار اشتراكات “بريميوم” آخر مرة في الولايات المتحدة عام 2023، في حين شهدت عدة أسواق عالمية زيادات مماثلة أواخر 2024.

وتتزامن تلك الخطوة مع تشديد المنصة قيودها على أدوات حجب الإعلانات، وزيادة كثافة الإعلانات للمستخدمين غير المشتركين، لدفعهم إلى الاشتراك.