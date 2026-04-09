وداعًا للحذف.. إنستاجرام تتيح للمستخدمين تعديل التعليقات لأول مرة

أعلنت إنستاجرام إتاحة ميزة تعديل التعليقات بعد نشرها، بهدف تقليل الحاجة إلى حذف التعليقات وإعادة نشرها عند وقوع أخطاء.

وأوضحت المنصة أن المستخدمين يمكنهم تعديل تعليقاتهم خلال مدة تصل إلى 15 دقيقة من وقت النشر، مع إمكانية إجراء عدد غير محدود من التعديلات خلال هذه المدة الزمنية. ويظهر خيار “تعديل Edit” مباشرةً بعد نشر التعليق، مما يتيح تعديله بسهولة.

وبحسب تصريحات المتحدثة باسم ميتا، نيكول ريختشايد، فإن أي تعليق يُعدّل سوف يحمل وسم “مُعدّل Edited” بجانبه، دون عرض النسخة الأصلية من التعليق، على خلاف بعض التطبيقات الأخرى مثل iMessage التي تتيح الاطلاع على سجل التعديلات.

وتقتصر الميزة على تعديل النصوص فقط؛ إذ لا يمكن تغيير الصور المرفقة داخل التعليقات. ويُتوقع أن تسهم الميزة في تقليل الأخطاء الإملائية وتحسين جودة التفاعل، خاصةً مع تجاوز عدد مستخدمي إنستاجرام 3 مليارات مستخدم نشِط شهريًا.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار الميزة بنحو محدود منذ شهر مارس الماضي، قبل أن تطرحها رسميًا لكافة المستخدمين، استجابةً لمطالب متكررة منهم، وردود فعلٍ إيجابية بعد الكشف عنها.

ويرجّح أن تعمل الشركة لاحقًا على تطوير الميزة لتتيح خيارات إضافية، مثل عرض سجل التعديلات أو تمديد مدة التعديل، إذ غالبًا ما تبدأ مثل هذه المزايا بخيارات محدودة قبل أن تتوسع تدريجيًا.

وكشفت إنستاجرام أيضًا بالتوازي عن إجراءات جديدة لتقييد بعض أنواع المحتوى في حسابات المراهقين استنادًا إلى تصنيفات عمرية في ظل تصاعد الانتقادات الموجّهة للمنصة بشأن تأثيرها في الفئات الصغيرة السِن.