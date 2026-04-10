مايكروسوفت تُقلّص وجود “Copilot” في ويندوز 11 استجابةً للمستخدمين

بدأت مايكروسوفت تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تقليص ظهور مساعدها الذكي Copilot في نظام ويندوز 11، إذ أزالت المساعد والأيقونة الخاصة به من تطبيق “المفكرة” ضمن تحديث موجّه لمستخدمي الإصدارات التجريبية.

وأزالت الشركة قائمة Copilot داخل التطبيق، ليحل محلها خيار جديد يحمل اسم “أدوات الكتابة Writing tools”، مع الإبقاء على الوظائف نفسها المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون تغيير يُذكر. وأضافت الشركة أيقونة على شكل قلم بدلًا من زر Copilot، من أجل تقليل الحضور البصري للمساعد في الواجهة.

وشمل التحديث أيضًا إزالة الإشارات إلى الذكاء الاصطناعي من قائمة الإعدادات، مع نقل خيار تعطيل أدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى قسم “المزايا المتقدمة Advanced features”، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أوضح في تفعيلها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مايكروسوفت الشهر الماضي نيتها تقليص الاعتماد على Copilot، استجابةً لانتقادات متزايدة من المستخدمين، وذلك بسبب فرض المساعد عليهم داخل التطبيقات المختلفة على حساب الأداء والبساطة، وتكرار ظهوره في مواضع لا تضيف قيمة حقيقية إلى الاستخدام اليومي.

وقال بافان دافولوري، نائب الرئيس التنفيذي لنظام ويندوز، إن الشركة سوف تصبح “أكثر دقة في آلية إدماج Copilot وأماكن وجوده عبر ويندوز”.

وبدأت مايكروسوفت بالفعل تطبيق هذه الإستراتيجية عبر عدد من التطبيقات، منها أداة القصّ (Snipping Tool) وتطبيق الصور والويدجت.

ويشير هذا التغيير إلى إدراك متزايد داخل الشركة بأن الإفراط في إبراز أدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر سلبًا في تجربة المستخدم، خاصةً في التطبيقات الخفيفة مثل “المفكرة”، التي يعتمد عليها المستخدمون للمهام السريعة والبسيطة دون تعقيد إضافي.

وكانت مايكروسوفت قد اتجهت بقوة خلال العامين الماضيين نحو إدماج Copilot في معظم عناصر النظام، مثل شريط المهام ولوحات المفاتيح والتطبيقات الأساسية، في إطار سعيها إلى تحويله إلى بديل مباشر للمساعدات التقليدية مثل Cortana.