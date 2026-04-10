“علي بابا” تسيطر على سوق الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر بنماذج Qwen

تواصل شركة “علي بابا Alibaba” سيطرتها على سوق الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر؛ إذ تقترب نماذج Qwen التابعة لها من تسجيل مليار تحميل عالميًا، مما يضعها في صدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر بفارق كبير عن المنافسين.

وسجّلت سلسلة نماذج Qwen نحو 942 مليون تحميل حتى مارس 2026، منها أكثر من 153 مليون تحميل خلال فبراير وحده، في مؤشر على تسارع الاعتماد على هذه النماذج عالميًا. وتشير البيانات إلى أن نماذج Qwen تستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي تحميلات النماذج المفتوحة المصدر، متفوقةً بأكثر من ضعفي إجمالي تحميلات أقرب ثمانية نماذج منافسة.

وجاءت هذه القفزة بدعم إطلاق إصدار Qwen 3.5 في فبراير الماضي؛ إذ قدّم تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة. وتشير التقديرات إلى أن الإصدار الجديد أسرع بنحو 8 مرات مقارنةً بالجيل السابق، مع خفض التكلفة بنحو 60%، مما يجعله خيارًا جذّابًا للمطورين والشركات.

ويُعد هذا الصعود تحوّلًا كبيرًا في سوق الذكاء الاصطناعي عالميًا؛ إذ تفوقت النماذج الصينية المفتوحة المصدر منذ منتصف 2024 على نظيراتها الأمريكية من ناحية إجمالي التحميلات، مع دور بارز لإصدارات سابقة مثل Qwen 2.5 في تسريع هذا التحول.

وتركّز “علي بابا” على توفير نماذج قوية بتكلفة منخفضة، بهدف توسيع قاعدة المستخدمين وبناء منظومة مطورين واسعة، تمهيدًا لتحقيق عوائد عبر خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها.

وتأتي نماذج أخرى منافسة أقل انتشارًا مثل نماذج Llama التابعة لشركة ميتا ونماذج DeepSeek الصينية، لكنها ما زالت بعيدة عن مستوى الاستخدام الذي حققته نماذج Qwen.

وتحافظ أيضًا نماذج أخرى من شركات مثل إنفيديا وشركات ناشئة على وتيرة نمو مستقرة، لكنها محدودة التأثير مقارنةً بالانتشار الذي تحققه نماذج Qwen.