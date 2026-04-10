سوريَة تُقدّم “نسخة المواطن” لموازنة 2026: شفافية رقمية تعزّز فهم الإنفاق العام

في سياق تسارع التحول الرقمي في سوريَة، لم تعد التكنولوجيا حكرًا على الخدمات التقنية أو التطبيقات الاستهلاكية، بل امتدّت لتشمل واحدة من أكثر الوثائق حساسية وتعقيدًا: الموازنة العامة للدولة.

فإطلاق وزارة المالية السورية“نسخة المواطن” لموازنة عام 2026 يعكس هذا التحول بوضوح، إذ يجمع بين تبسيط البيانات المالية وتقديمها بأسلوب رقمي أقرب إلى المستخدم، في خطوة تتقاطع مع مفاهيم الحكومة الإلكترونية والبيانات المفتوحة، وتفتح الباب أمام توظيف أدوات تحليل البيانات مستقبلًا، وربما تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المؤشرات المالية وتفسيرها.

تبسيط الأرقام… من التعقيد إلى الوضوح

تعاني الموازنات العامة في كثير من الدول من تعقيد لغتها ومصطلحاتها، مما يجعلها بعيدة عن فهم غير المتخصصين، ومن هنا، تأتي “نسخة المواطن” كمبادرة تهدف إلى كسر هذا الحاجز، عبر تقديم شرح مبسط لبنود الإيرادات والنفقات، وتوضيح كيفية توزيع الموارد بطريقة تسهّل استيعابها.

وأوضح معالي وزير المالية السوري ، محمد يسر برنية، خلال مؤتمر صحفي أن هذه النسخة صُمّمت لتكون أداة تفاعلية تتيح للمواطن الاطلاع على تفاصيل الموازنة بلغة واضحة، بما يعزّز الوعي المالي ويمنح الجمهور قدرة أكبر على متابعة السياسات الاقتصادية.

وهذا التوجّه يتماشى مع نماذج عالمية تعتمد على تبسيط البيانات الحكومية وإتاحتها رقميًا، بما يدعم الشفافية ويعزّز الثقة بالمؤسسات.

ثلاث ركائز لموازنة 2026

تستند موازنة عام 2026 إلى ثلاث ركائز رئيسية، تشكّل الإطار العام للسياسات المالية في المرحلة المقبلة.

الركيزة الأولى تتمثّل في الإدارة الرشيدة للمال العام، مع تركيز واضح على التحول الرقمي كأداة لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر، وهذا يشمل تطوير الأنظمة المالية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع الاعتماد على الأتمتة في إدارة العمليات.

أما الركيزة الثانية فتتمحور حول تحفيز النمو الاقتصادي، عبر تنفيذ إصلاحات مالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشير معطيات رسمية سابقة إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء بيئة رقمية داعمة للأعمال، تشمل تحديث البنية التحتية التقنية وتسهيل الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، فإن الركيزة الثالثة تركّز على تحسين جودة الحياة، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، مع توجه متزايد نحو إدخال الحلول الرقمية في هذه المجالات، مثل السجلات الطبية الإلكترونية ومنصات التعليم الرقمي، مما يعزّز كفاءة الخدمات ويزيد من وصولها إلى المواطنين.

أرقام وإيرادات في سياق التحديات

بلغ إجمالي الإيرادات في موازنة 2026 نحو 958.8 مليار ليرة سورية ، وفق ما أعلنه الوزير خلال المؤتمر.

ويأتي هذا الرقم في ظل تحديات اقتصادية معقّدة، تتطلب موازنة دقيقة بين تأمين الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.

ورغم أن “نسخة المواطن” لا تغوص في التفاصيل التقنية المعقّدة، فإنها تتيح نظرة عامة تساعد في فهم الصورة الكبرى، بما في ذلك مصادر الإيرادات الرئيسية وأوجه الصرف الأساسية.

وهذا النوع من العرض يسهّل على المتابعين ربط الأرقام بالواقع الاقتصادي، بدل الاكتفاء بقراءة جداول جامدة يصعب تفسيرها.

التقارير الربعية… نحو رقابة مجتمعية أوسع

من أبرز ما أُعلن أيضًا، نية وزارة المالية إصدار تقارير ربعية تشرح كيفية إنفاق الإيرادات وفق الموازنة المعتمدة، حيث تمثل تلك الخطوة تطورًا مهمًا في مسار الشفافية، إذ تتيح متابعة دورية للأداء المالي بدل الاكتفاء بتقارير سنوية.

وتسهم التقارير الدورية في تعزيز الرقابة المجتمعية، حيث يمكن للباحثين والإعلاميين والمواطنين تقييم مدى التزام الجهات الحكومية بخطط الإنفاق المعلنة.

كما أنها توفّر قاعدة بيانات يمكن البناء عليها في تحليل الاتجاهات الاقتصادية، وهو ما قد يفتح المجال مستقبلًا لاستخدام أدوات تحليل متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخلاص أنماط الإنفاق والتنبؤ بالاتجاهات.

التحول الرقمي كمدخل للإصلاح المالي

لا يمكن فصل إطلاق “نسخة المواطن” عن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة في سوريَة خلال السنوات الأخيرة، فقد شهدت قطاعات عدة خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، من الخدمات الإلكترونية إلى الأتمتة المالية، مما يهيّئ بيئة مناسبة لإطلاق مبادرات تعتمد على البيانات المفتوحة والتواصل الرقمي مع المواطنين.

ويُتوقّع أن تتطوّر “نسخة المواطن” في المستقبل لتصبح منصة رقمية تفاعلية أكثر، ربما تتضمن لوحات بيانات (Dashboards) وواجهات رسومية ديناميكية، تتيح للمستخدمين استكشاف البيانات بشكل أعمق، مع إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات مبسطة أو إجابات فورية عن استفسارات المستخدمين.

بين الطموح والتطبيق

رغم أهمية هذه الخطوة، يبقى نجاحها مرتبطًا بمدى استمرارية التحديث والتطوير، إضافةً إلى قدرة الجهات المعنية على الحفاظ على دقة البيانات ووضوحها.

كما أن تعزيز الثقافة المالية والرقمية لدى المواطنين يشكّل عاملًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.

في المحصلة، تمثّل “نسخة المواطن” لموازنة 2026 محاولة جادة لإعادة تقديم البيانات المالية بأسلوب رقمي عصري، ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وبين تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام نموذج جديد في إدارة المعلومات الحكومية، يكون فيه المواطن شريكًا في الفهم والمتابعة، لا مجرد متلقٍ للأرقام.