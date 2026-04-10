سوريَة تشهد أول امتحان وطني موحد رقمي

في خطوةٍ نوعيةٍ تعكس مسارَ التحول الرقمي الذي تشهده منظومة التعليم العالي، أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية الامتحان الوطني الموحد لخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير السورية (الدورة الأولى 2026) لأول مرةٍ رقميًا ومؤتمتًا بالكامل، وذلك في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية المعتمدة داخل سوريَة وخارجها.

فلم يعد المشهد الامتحاني في سوريَة مقتصرًا على الأوراق والأقلام والمراقبة اليدوية، بل دخلت التقنية بقوةٍ لتُعيد صياغة مفهوم الامتحانات الوطنية بكل أبعادها.

فبعد عقود من الاعتماد على الأنظمة الورقية، شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية يوم الخميس (9 نيسان/ أبريل 2026) حدثًا فارقًا تمثل في إجراء الامتحان الوطني الموحد لصيادلة المستقبل من خريجي الجامعات غير السورية بأسلوب رقمي متكامل، لم يسبق له مثيل في المؤسسات التعليمية الحكومية.

وهذا التحول لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهود متواصلةٍ بذلتها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية السورية، بهدف أتمتة الامتحانات الوطنية ورفع مستوى النزاهة والمصداقية، وتسهيل العملية على الطلاب داخل الوطن وخارجه.

وزير التعليم العالي: نزاهة بلا أوراق وانضباط بلا حدود

عقب تفقده لسير العملية الامتحانية في مركز نفاذ الجامعة الافتراضية المقام داخل كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، في تصريح صحفي أن “هذا الامتحان يمثل أول امتحان وطني موحد رقمي مؤتمت بشكل كامل على الحواسيب، دون أي أوراق امتحانية، وبالتوقيت نفسه داخل سوريَة وخارجها”.

وأضاف الحلبي أن الامتحان يتسم بالنزاهة والمصداقية، إضافة إلى أجواء منظمة ومنضبطة لم يشهد لها الطلاب مثيلًا من قبل، معدًا إياه أول خطوة حقيقية ضمن خطط التحول الرقمي للامتحانات الوطنية، مما يضع سوريَة في مصاف الدول التي اعتمدت الرقمنة الكاملة في تقييم كفاءات خريجي الجامعات.

أرقامٌ وإحصاءات: 438 متقدمًا في مراكز متعددة

من جهته، كشف رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، الدكتور عمر حمادة، أن عدد المتقدمين المسجلين على الامتحان بلغ 438 متقدمًا، توزعوا بواقع 336 طالبًا داخل سوريَة ، في مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية بجامعات دمشق وحمص واللاذقية، إلى جانب المتقدمين من خارج البلاد الذين أدوا الامتحان عن بُعد عبر المنصة الرقمية للجامعة الافتراضية.

وأكد حمادة أن الكوادر الأكاديمية والإدارية تابعت سير العملية بدقة متناهية لضمان بيئة امتحانية مريحة ومنظمة للطلاب، مشيرًا إلى أن الناجحين في هذا الامتحان الرقمي سوف يدعون للتقدم إلى المقابلة الشفهية، كمرحلة تالية لاستكمال تقييم كفاءاتهم.

حضورٌ أكاديمي رفيع ومتابعة ميدانية

شهدت جولة التفقد مشاركةً واسعةً من القيادات الأكاديمية، حيث حضر كل من معاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، وعميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور مهلب الداود، وعميد كلية الهندسة المعلوماتية الدكتور عمار جوخدار، مما يعكس الاهتمام الحكومي والأكاديمي بهذا التحول الرقمي النوعي.

جدول زمني طموح لدورة 2026

يُذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية كانت قد أعلنت في الثالث عشر من شباط/ فبراير الماضي مواعيد الدورة الامتحانية الأولى للامتحانات الوطنية الموحدة لعام 2026، حيث خُصص التاسع من نيسان/ أبريل 2026 لإجراء امتحان الصيدلة الموحد لخريجي الجامعات غير السورية بهدف معادلة شهاداتهم، على أن يُعقد امتحان طب الأسنان الموحد في الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل 2026.

كما تُعقد الجلسة الأولى من الامتحان الطبي الموحد في السابع من أيار/ مايو 2026، تليها الجلسة الثانية في الحادي والعشرين من أيار 2026، مما يؤكد أن هذه البداية الرقمية لن تكون الأخيرة، بل جزء من منظومة متكاملة ستشمل جميع الاختصاصات الطبية والصيدلانية.

نحو مستقبل رقمي للامتحانات الوطنية في سورية

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير التعليم العالي السوري، حيث لم يعد الهدف مجرد أتمتة الامتحانات، بل بناء نظام تقييم وطني يعتمد على الدقة والشفافية والمرونة، وقادر على استيعاب خريجي الجامعات غير السورية في الداخل والخارج دون تمييز أو تعقيدات لوجستية.

ووفق خبراء، فإن نجاح هذه التجربة الرقمية الأولى سيفتح الباب أمام تعميم التجربة على باقي الامتحانات الوطنية، لتصبح سوريَة نموذجًا إقليميًا في التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات العصر الرقمي.