جوجل تطوّر إجابات Gemini بنماذج ثلاثية الأبعاد ومحاكاة مباشرة

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لروبوت الذكاء الاصطناعي Gemini لإتاحة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية وعرض محاكاة ديناميكية ردًا على أسئلة المستخدمين، بغرض تحويل الشرح النظري إلى تجربة بصرية يتفاعل المستخدمون معها.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تدوير النماذج المُولّدة، وضبط عناصرها عبر أشرطة تحكم، أو إدخال قيم مختلفة لتغيير سلوك المحاكاة لحظيًا. كما يمكن تكبير النموذج والتفاعل معه من زوايا متعددة، مما يعزز فهم المفاهيم العلمية المعقدة.

وعلى سبيل المثال: يمكن لـ”Gemini” إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي دوران القمر حول الأرض، مع أدوات للتحكم في سرعة المدار، وخيار لإخفاء مسار الحركة، إضافةً إلى زر لإيقاف المحاكاة مؤقتًا، مما يعكس مستوى متقدمًا من التفاعل المباشر مع المحتوى.

ويأتي هذا التحديث بعد أسابيع من طرح أنثروبيك قدرات مماثلة في نموذج Claude، الذي بات يقدم مخططات ورسومًا تفاعلية تلقائيًا، وكذلك تحديثات OpenAI لروبوت ChatGPT لدعم إنشاء تصورات بصرية للمفاهيم العلمية والرياضية.

ويمكن لكافة مستخدمي تطبيق Gemini الوصول إلى الميزة الجديدة عبر اختيار نموذج “Pro” من شريط الإدخال، ثم طلب إنشاء محاكاة أو نموذج تفاعلي، مثل “شرح نظرية فيثاغورث” أو “شرح تأثير دوبلر بصريًا”، قبل الضغط على خيار “عرض التصور Show me the visualization” في الرد.

ويُعد هذا جزءًا من سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي لتحويل النماذج اللغوية إلى أدوات تعليمية تفاعلية، تتجاوز النصوص التقليدية، وتقدّم ردودًا تدعم الفهم العملي للمفاهيم، خاصةً مع انتشار تلك الأدوات في الأوساط التعليمية والأكاديمية.