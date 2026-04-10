جوجل تتيح تقنية التشفير التام في بريد Gmail في الهواتف المحمولة

أعلنت جوجل توسيع دعم آلية التشفير التام من طرف إلى طرف (E2EE) في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها Gmail لتشمل الأجهزة المحمولة، مما يتيح لمستخدمي منظومة Workspace قراءة الرسائل البريدية المشفّرة وإرسالها مباشرةً عبر التطبيق في نظامي أندرويد و iOS لأول مرة.

وتأتي الميزة الجديدة تأتي ضمن ما يُطلق عليه إطار التشفير على جانب العميل (Client-Side Encryption)، مما يعني أن تشفير البيانات يتم في جهاز المستخدم نفسه قبل الإرسال عبر الإنترنت، وليس عبر خوادم الشركة، لمنح المستخدمين درجة أكبر من الخصوصية.

وكانت تلك الميزة متاحة سابقًا في أجهزة الحاسوب فقط قبل التحديث الأخير. وقد أدمجتها جوجل بالكامل في تطبيق Gmail، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو استخدام بوابات بريد منفصلة للتعامل مع الرسائل المشفّرة.

وتؤكد الشركة أن المستخدمين يمكنهم إرسال الرسائل المشفّرة إلى أي جهة، بغض النظر عن مزوّد البريد الإلكتروني. وفي حال كان المستلم يستخدم Gmail، فإن الرسالة تصل ضمن البريد العادي. وأما إذا كان يستخدم خدمة أخرى، فيمكنه قراءة الرسالة والرد عليها عبر واجهة ويب آمنة دون تثبيت أي برامج إضافية.

وقد أصبحت الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين، لكنها تتطلب الاشتراك في خطة Enterprise Plus مع إضافة Assured Controls أو Assured Controls Plus، وهي حزمة موجهة للمؤسسات والقطاع الحكومي بنحو أساسي.

ويتعيّن أيضًا على مديري الأنظمة تفعيل دعم أجهزة أندرويد و iOS عبر واجهة إدارة التشفير في وحدة التحكم قبل إتاحتها للمستخدمين.

ولتفعيل التشفير في رسالة محددة، يضغط المستخدم على رمز القفل داخل نافذة إنشاء الرسالة، ثم يختار “تشفير إضافي” قبل كتابة الرسالة، مما يتيح مستوى أعلى لحماية البيانات الحساسة.