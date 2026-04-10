تقرير.. آيفون يسرّب رسائل “سيجنال” رغم التشفير الكامل

أظهر تقرير جديد أن هاتف آيفون قد يحتفظ بجزء من رسائل تطبيق المراسلة الفورية “سيجنال Signal” خارج مظلة التشفير، مما يفتح الباب أمام إمكانية استرجاعها في ظروف معينة، حتى مع حذفها من داخل التطبيق.

ويعتمد تطبيق سيجنال على التشفير الكامل للرسائل وقد برزت سمعته كأحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا، وتكشف واقعة حديثة أن إعدادات معينة في نظام iOS قد تتيح ظهور جزء من الرسائل دون حماية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع 404 Media، فقد تمكّن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI من استرجاع رسائل محذوفة من سيجنال عبر هاتف آيفون دون كسر التشفير، وقد اعتمدت العملية على بيانات يخزنها النظام نفسه، وليس على اختراق التطبيق.

ويحتفظ نظام iOS في هواتف آيفون بمقتطفات من الرسائل الواردة لعرضها في إشعارات المعاينة، وقد تبقى هذه البيانات خارج التطبيق حتى بعد حذف الرسائل، مما أتاح استخراجها لاحقًا. ويشير التقرير إلى أن الرسائل المُسترجعة كانت واردة فقط، لكنها تكشف أن جزءًا من المحادثات قد يوجد خارج نطاق تشفير التطبيق.

ولا تشير الواقعة إلى ثغرة في “سيجنال”؛ إذ تظل الرسائل محمية في أثناء الإرسال وداخل التطبيق، لكن المشكلة ترتبط بآلية عمل مزايا النظام، خاصةً معاينة الإشعارات، التي قد تنشئ نسخة إضافية من محتوى الرسائل.

ويمكن تلافي هذا الخطر عبر تعطيل معاينة الإشعارات من إعدادات آيفون، أو تعديل إعدادات الإشعارات داخل “سيجنال” لمنع عرض نص الرسائل؛ إذ يوقف الخياران تخزين محتوى الرسائل خارج البيئة المشفرة.

ويظل تطبيق سيجنال مع ذلك خيارًا آمنًا للمراسلة، بشرط ضبط الإعدادات بعناية لضمان الحماية الكاملة للمحادثات.