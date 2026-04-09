يوتيوب تتيح للمستخدمين استنساخ أنفسهم رقميًا لإنشاء مقاطع قصيرة

أعلنت يوتيوب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية رقمية (Avatars) مولّدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ملامحهم الشخصية، وذلك لاستخدامها في مقاطع يوتيوب القصيرة Shorts، مع فرض ضوابط للشفافية والهوية الرقمية.

وبدأت تلك الميزة، التي كُشف عنها سابقًا، الظهور تدريجيًا في حسابات المستخدمين، وهي تتيح للمستخدمين إدراج نسخة افتراضية واقعية من أنفسهم داخل مقاطع الفيديو القصيرة.

وتؤكد المنصة أن هذه الصور الرمزية تُستخدم ضمن إطار “آمن”، مع تضمين إشعارات واضحة بأن المحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب علامات مائية مثل SynthID ومعايير C2PA لضمان توثيق المصدر.

وتبدأ عملية الاستنساخ الرقمي عبر قسم AI Playground في تطبيق يوتيوب؛ إذ يلتقط المستخدم “سيلفي مباشر” يتضمن الصوت والصورة، ثم يعاين النموذج الافتراضي قبل اعتماده أو إعادة تسجيله. كما يمكن إنشاء الصورة الرمزية عبر تطبيق YouTube Create بخطوات مشابهة.

وتوصي يوتيوب بالحفاظ على إضاءة جيدة، ووضع الهاتف بمستوى العين، مع ضمان ظهور الوجه كاملًا وغياب الضوضاء أو أشخاص آخرين في الخلفية. ويشترط إنشاء الصورة الرمزية أن يكون المستخدم مالك الحساب، وأن يتجاوز 18 عامًا.

وبعد إنشاء الصورة الرمزية، يمكن للمستخدم كتابة أمر نصي (Prompt) ليُنشئ التطبيق فيديو يصل طوله إلى 8 ثوانٍ، مع إمكانية إضافته إلى مقاطع يوتيوب القصيرة Shorts وتعديله عبر مزايا “Remix” و “Reimagine”. كما تتيح المنصة التحكم في من يمكنه إعادة استخدام المحتوى، مع إمكانية حذف الصور الرمزية أو إعادة إنشائها في أي وقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحديثات تركّز على الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمواجهة انتشار ظاهرة التزييف العميق (Deepfake) عبر توفير أدوات رسمية تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في تمثيل هويتهم الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن يوتيوب أضافت العام الماضي عدة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها تحسين جودة مقاطع الفيديو المنخفضة الدقة تلقائيًا، وأدوات تحرير ذكية، إضافة إلى نتائج بحث مُحسّنة.