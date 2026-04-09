سوريَة تتجه إلى رقمنة النقل: عدادات ذكية وتطبيق وطني لإعادة تنظيم سوق سيارات الأجرة

يشهد قطاع النقل في سوريَة تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم سوق سيارات الأجرة ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بانتشار وسائل نقل غير مرخصة وتطبيقات خاصة تعمل خارج أطر تنظيمية واضحة، مما يفرض الحاجة إلى حلول تقنية قادرة على ضبط السوق وتعزيز الشفافية.

وفي هذا السياق، كشفت المؤسسة العامة لنقل الركاب عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تطوير قطاع سيارات الأجرة، عبر إدخال تقنيات حديثة وإطلاق خدمات رقمية تسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتعيد التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال.

عدادات ذكية: من ضبط الأجرة إلى بناء قاعدة بيانات

تُعدّ العدادات الذكية من أبرز ملامح الخطة الجديدة، إذ تتيح احتساب الأجرة بدقة وفق التعرفة الرسمية، مع إمكانية طباعة الفواتير وربطها إلكترونيًا.

ولا يقتصر دور هذه العدادات على الحد من التلاعب بالأسعار، بل يتجاوز ذلك ليشكّل نواة لنظام بيانات متكامل يمكن الاستفادة منه في تحليل حركة النقل، وفهم أنماط الطلب، وتطوير السياسات المستقبلية.

وهذا التوجّه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية البيانات في إدارة القطاعات الحيوية، حيث يمكن للجهات المعنية تتبّع مؤشرات الأداء بشكل لحظي، واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بدلًا من التقديرات التقليدية.

تطبيق وطني: منافسة رقمية وتنظيم للسوق

وضمن الحزمة ذاتها، فإن العمل لايزال جاريًا على إطلاق تطبيق وطني لطلب سيارات الأجرة، يوفّر للمستخدمين إمكانية حجز الرحلات وتتبعها عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، مع توثيق كامل لمجريات الرحلة.

ويُتوقّع أن يشكّل هذا التطبيق نقطة تحوّل في طريقة التعامل مع خدمات النقل، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية.

وخلال السنوات الماضية، دخلت إلى السوق السورية عدة تطبيقات نقل محلية النشأة، وقدّمت نماذج عمل تعتمد على الربط المباشر بين السائق والراكب عبر المنصات الرقمية. ورغم أن هذه التطبيقات ساهمت في تحسين مستوى الخدمة في بعض الحالات، إلا أنها أثارت في المقابل إشكاليات تتعلق بالتراخيص، والتسعير، وحقوق العاملين في القطاع.

لذلك، يُنظر إلى التطبيق الحكومي المرتقب كأداة لتنظيم هذا الفضاء الرقمي، عبر تقديم بديل رسمي يلتزم بالمعايير المحددة، ويخضع لإشراف مباشر من الجهات المختصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين السائقين ويحمي حقوق المستخدمين.

ترخيص أوضح ومكافحة للمخالفات

وتشمل الإجراءات أيضًا اعتماد لصاقات تعريفية لتمييز سيارات الأجرة المرخصة عن غيرها، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الرقابة الميدانية، وتمكين الركاب من التحقق بسهولة من قانونية المركبة، ويأتي ذلك في ظل انتشار سيارات تعمل خارج المنظومة الرسمية، مستفيدة من غياب أدوات رقابية فعّالة في السابق.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من مقاربة أوسع تقوم على دمج الأدوات التقليدية مع الحلول الرقمية، بحيث تتكامل الرقابة الميدانية مع أنظمة التتبع الإلكتروني، مما يعزّز من فعالية ضبط السوق.

نظام شكاوى رقمي: نحو خدمة أكثر عدالة

في موازاة ذلك، أكدت المؤسسة العامة للنقل أنها تعمل على إطلاق نظام شكاوى حديث يتيح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم ومتابعة معالجتها بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع الاستجابة، وضمان معالجة النزاعات وفق آليات واضحة وموثّقة.

ويمثّل هذا الجانب عنصرًا محوريًا في أي عملية تحول رقمي، إذ إن نجاح الخدمات الإلكترونية لا يعتمد فقط على سهولة الاستخدام، بل أيضًا على وجود قنوات فعّالة لمعالجة المشكلات وتعزيز ثقة المستخدمين.

ضغط السوق يسرّع التحوّل

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة من العاملين في القطاع، حيث شهدت العاصمة، دمشق، حديثًا، وقفات احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة طالبوا خلالها بتنظيم السوق، خاصة مع تأثير التطبيقات غير المرخصة على دخلهم. ويعكس هذا الحراك حالة من القلق لدى شريحة واسعة من السائقين، في ظل تغيّر قواعد اللعبة بفعل التكنولوجيا.

في المقابل، يطالب المستخدمون بخدمات أكثر موثوقية وشفافية، مما يضع الجهات المعنية أمام معادلة معقّدة تتطلب تحقيق توازن بين حماية مصالح السائقين وتلبية توقعات الركاب.

التحول الرقمي في النقل ضمن سياق أوسع

لا يمكن النظر إلى هذه الخطوات بمعزل عن التوجّه العام نحو الرقمنة في سوريَة، حيث تعمل الجهات الحكومية على إدخال التكنولوجيا في قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات الإدارية والمالية.

ويُعدّ النقل من أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحوّل، نظرًا لاعتماده الكبير على البيانات والتفاعل المباشر مع المستخدمين.

ومن شأن نجاح هذه التجربة أن يفتح الباب أمام تطوير خدمات أخرى مرتبطة، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، وإدارة الأساطيل، والتخطيط الحضري الذكي، ما يسهم في بناء منظومة نقل متكاملة تعتمد على التكنولوجيا.

تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل

ورغم الطموحات الكبيرة، يواجه هذا التحوّل عددًا من التحديات، أبرزها جاهزية البنية التحتية الرقمية، ومدى تقبّل السائقين للتقنيات الجديدة، إضافة إلى الحاجة لتوعية المستخدمين بكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية.

كما يتطلّب نجاح المشروع تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تكامل الأنظمة وتفادي الازدواجية في القرارات.

وحسب مراقبين، تمثّل الإجراءات الجديدة خطوة مهمّة نحو تحديث قطاع النقل في سوريَة، والانتقال به من نماذج تقليدية إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.

ومع استمرار العمل على استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية، يبقى الرهان على قدرة هذه المبادرات في تحقيق نقلة نوعية تواكب تطلعات المستخدمين وتدعم استقرار السوق على المدى الطويل.