سامسونج توسّع دعم ميزة AirDrop لتبادل الملفات مع هواتف آيفون

بدأت شركة سامسونج توسيع دعم ميزة مشاركة الملفات بين أجهزتها وهواتف آبل، عبر إدماج تقنية شبيهة بميزة AirDrop في خدمة Quick Share، وذلك ضمن تحديث One UI 8.5 التجريبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد توفير تلك الميزة لسلسلة جالاكسي S26 التي تعمل بواجهة One UI 8.5 المبنية على نظام أندرويد 16، إذ كانت الميزة حصرية في البداية لتلك الهواتف، قبل أن تبدأ الشركة الآن توسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من الهواتف الرائدة.

وأوضحت سامسونج أن الميزة باتت متاحة في عدد من أجهزتها الرائدة التي أُطلقت في عامي 2024 و 2025، بشرط تشغيل الإصدار التجريبي من تحديث One UI 8.5، ويشمل ذك سلسلة Galaxy S25، وسلسلة Galaxy S24، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Z Fold 6 و Z Flip 6 و Z Fold 7 و Z Flip 7 القابلة للطي.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف أخرى مثل Galaxy S23 و Galaxy Z Fold 5 قد حصلت على التحديث التجريبي، لكنها لا تدعم حتى الآن ميزة المشاركة مع هواتف آيفون، دون توضيح إذا كانت ستحصل عليها لاحقًا.

وأشارت الشركة إلى أن توفر الميزة يختلف حسب الدولة؛ إذ تُطرح تدريجيًا في أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، مع خطط لإضافة مزيد من الأجهزة خلال الآونة المقبلة.

وتتيح تلك الميزة نقل الملفات بسهولة بين أجهزة جالاكسي وآيفون، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الأنظمة المغلقة. ومع ذلك، ما زالت الميزة مقتصرة على عدد معين من الأجهزة.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في تجربة الميزة التسجيل في البرنامج التجريبي عبر تطبيق Samsung Members، ثم تثبيت تحديث One UI 8.5 التجريبي في الأجهزة المؤهلة للوصول إلى ميزة مشاركة الملفات الجديدة، أو الانتظار لحين توفر التحديث رسميًا. ومن المتوقع أن تواصل سامسونج توسيع نطاق الدعم خلال الأشهر المقبلة.