جوجل تضيف ميزة الدفاتر إلى Gemini لتجميع الملفات والمحادثات في مكانٍ واحد

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة تحمل اسم “الدفاتر Notebooks” في تطبيقها للذكاء الاصطناعي Gemini، وذلك بهدف تنظيم المحادثات والملفات في مساحة واحدة متكاملة.

وتُعد الميزة امتدادًا للتكامل السابق مع منصة الدفاتر الذكية NotebookLM؛ إذ تتيح للمستخدمين إدارة المواد الدراسية ومدخلات البحث والمصادر المختلفة بطريقة منظمة، عبر تجميع المحتوى المرتبط ببعضه في مكان واحد.

وتوفر “دفاتر Gemini” مساحة مخصصة داخل التطبيق تُمكّن المستخدم من إنشاء مساحات عمل لكل موضوع على حدة. ويمكن إنشاء دفتر جديد مباشرةً من الشريط الجانبي، ثم إضافة محادثات سابقة أو إرفاق ملفات داعمة مثل مستندات PDF، مع ضبط تعليمات مُخصصة لتوجيه طريقة استجابة النموذج داخل هذا الدفتر.

ويعتمد Gemini على المحتوى المخزّن داخل الدفتر بوصفه سياقًا إضافيًا عند توليد الإجابات، إلى جانب قدراته المُدمجة الأخرى وميزة البحث عبر الإنترنت.

وتحافظ الميزة على تزامن مستمر مع NotebookLM، مما يسمح بالوصول إلى المصادر نفسها والملفات عبر التطبيقين دون الحاجة إلى إعادة إضافتها، كما تتيح الاستفادة من مخرجات NotebookLM المختلفة، مثل ملخصات الفيديو والصور التوضيحية “الإنفوجرافيك”.

وتشمل الميزة مجموعة من الأدوات التي تعزّز إدارة المحتوى، منها إمكانية نقل المحادثات السابقة إلى دفتر واحد، وتجميع مصادر متعددة في مساحة واحدة، إضافةً إلى دعم التعليمات المُخصصة لكل دفتر، كما تدعم الميزة التوسّع في الاستخدام وفق حدود الاشتراك، مما يجعلها مناسبة للمهام الكبيرة والمعقدة.

وبدأت جوجل طرح ميزة “دفاتر Gemini” عبر الويب بدايةً من هذا الأسبوع لمشتركي خطط Google AI Ultra و Pro و Plus، على أن تصل تدريجيًا إلى الهواتف المحمولة خلال الأسابيع المقبلة، ثم إلى المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية لاحقًا.

ولا تتوفر الميزة حاليًا للمستخدمين دون 18 عامًا، كما أنها غير متاحة لحسابات Workspace و Education في الوقت الحالي.