اتهامات لآبل باستخدام محتوى يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن

تواجه شركة آبل موجة جديدة من الاتهامات القانونية، بعدما رفع عدد من صناع المحتوى في منصة يوتيوب دعوى قضائية تتهم الشركة باستخدام مقاطع فيديو خاصة بهم لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن سابق أو تقديم تعويض.

وتضم الدعوى قنوات بارزة، منها قناة h3h3Productions الترفيهية، وقنوات في مجال الجولف مثل MrShortGame Golf و Golfholics، ويؤكد المدّعون أن آبل استخدمت مقاطعهم دون تصريح أو مقابل مالي أو حتى الإشارة إلى المصدر.

ولم تكتفِ الشركة بحسب نص الدعوى بالوصول إلى المحتوى عبر الروابط العامة، بل تجاوزت أنظمة الحماية الخاصة بيوتيوب لتنزيل المقاطع واستخدامها مباشرة. ويؤكد المدّعون أن هذه الممارسات تنتهك القوانين التي تحظر التحايل على وسائل حماية حقوق النشر.

وتشير الدعوى إلى أن آبل حققت مكاسب كبيرة عبر توظيف هذا المحتوى في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، دون تقديم أي عائد لصناع الفيديو الأصليين.

وتسلّط القضية الضوء على مجموعة بيانات تُعرف باسم Panda-70M، ورد ذكرها في ورقة بحثية لآبل عام 2025 حول نماذج توليد الفيديو. وتضم هذه القاعدة فهرسًا ضخمًا لمقاطع من يوتيوب، منظّمة عبر روابط وعلامات زمنية ومعرّفات، مما يعني أن الوصول إليها يتطلب استخراج المحتوى من المنصة.

ويرى المدّعون أن عملية الوصول إلى هذه المقاطع تستلزم تجاوز أنظمة الحماية، مما يجعل كل عملية استخراج انتهاكًا منفصلًا، كما يؤكدون أن مقاطعهم ظهرت مئات المرات داخل هذه القاعدة.

ولم تكشف آبل حتى الآن تفاصيل دقيقة حول كيفية تعاملها مع البيانات، لكنها أقرت في أوراقها البحثية باستخدام مقاطع من يوتيوب ضمن عمليات تدريب نماذجها. وتطالب الدعوى بتعويضات مالية، وإصدار أمر قضائي لوقف هذه الممارسات.