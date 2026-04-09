إكس تعيد ميزة الرسائل الصوتية داخل المحادثات الخاصة بعد إزالتها مؤقتًا

أعادت منصة إكس، تويتر سابقًا، إتاحة ميزة الرسائل الصوتية داخل نظام المحادثات الخاصة “X Chat”، بعد مدة من إيقافها.

وأعلنت المنصة أن المستخدمين باتوا قادرين مجددًا على إرسال المقاطع الصوتية داخل المحادثات الفردية والجماعية، عبر الضغط على أيقونة التسجيل الصوتي بجانب مربع الكتابة. وتتيح الميزة تسجيل الرسائل عبر الضغط المستمر، مع إمكانية التمرير للأعلى لتفعيل التسجيل دون الحاجة إلى إبقاء الإصبع على الزر.

وتشكّل عودة الرسائل الصوتية إضافة مهمة لخدمة المراسلة “X Chat”، إذ تُعد هذه الميزة من الخصائص الأساسية في معظم تطبيقات المراسلة الحديثة.

وتهدف الخطوة إلى خفض استياء المستخدمين الذين انتقدوا إزالة الميزة ضمن تحديثات سابقة، قبل أن تؤكد الشركة عودتها ضمن خطة خاصة بها منذ إطلاق نظام المحادثات الجديد في نوفمبر الماضي.

وتأتي هذه الإضافة بالتزامن مع اختبارات تجريبية لتطبيق “X Chat” في نظام iOS الذي يقدّم نسخة مطوّرة من الرسائل الخاصة في منصة إكس.

وتؤكد المنصة اعتماد آلية التشفير التام من طرف إلى طرف، في وقتٍ يحذر فيه خبراء أمنيون من أن مستوى الحماية ما زال أقل مقارنةً بتطبيقات متخصصة مثل سيجنال.

وتعكس هذه التحركات تحولًا في إستراتيجية المنصة التي يملكها ويقودها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إذ تسعى المنصة إلى تقديم خدماتها في صورة تطبيقات منفصلة بدلًا من إدماجها في منصة واحدة.

وبالإضافة إلى تطبيق “X Chat”، تختبر الشركة أيضًا تطبيق الدفع الإلكتروني “X Money” كتطبيق مستقل.

وإلى جانب الرسائل الصوتية، يدعم تطبيق “X Chat” حاليًا مجموعة من المزايا الأخرى، مثل تعديل الرسائل وحذفها، والتنبيه عند التقاط لقطات شاشة، ومشاركة الملفات، وإجراء مكالمات صوتية ومرئية، فضلًا عن الرسائل الذاتية الاختفاء.