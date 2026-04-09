آبل تطلق رسميًا تحديث iOS 26.4.1 لهواتف آيفون

أطلقت شركة آبل تحديثًا فرعيًا جديدًا لأنظمة التشغيل على أجهزتها، إذ طرحت تحديث iOS 26.4.1 لهواتف آيفون ومثله تحديث iPadOS 26.4.1 لأجهزة آيباد، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من إطلاق التحديث السابق iOS 26.4.

ويحمل التحديث رقم البناء 23E254، ويمكن للمستخدمين تنزيله هوائيًا من خلال التوجّه إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”.

ولم تكشف آبل عن تفاصيل دقيقة بشأن التغييرات في هذا الإصدار؛ إذ اكتفت في ملاحظات الإصدار بالقول إن التحديث “يتضمن إصلاحات للأخطاء” دون توضيح طبيعتها أو نطاقها.

ويشير هذا النهج عادةً إلى أن الشركة تستهدف معالجة مشكلات ظهرت في التحديث السابق، خاصةً أن تحديث iOS 26.4 جاء كإصدار رئيسي نسبيًا، إذ أضاف مزايا جديدة لتطبيقات مثل تطبيق الصوتيات والبودكاست والتذكيرات، مما قد يكون أدى إلى ظهور بعض الأعطال أو الثغرات التشغيلية.

ولم تُطلق آبل في المقابل أي تحديثات جديدة لأنظمة macOS أو watchOS أو tvOS أو visionOS بالتزامن مع هذا الإصدار، مكتفية بتحديثي iOS و iPadOS فقط.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل آبل اختبار تحديثي iOS 26.5 و iPadOS 26.5 ضمن النسخ التجريبية للمطورين والمستخدمين، على أن يُطرح التحديثان رسميًا خلال أواخر أبريل أو في مايو المقبل، مع توقعات بإضافة تحسينات ومزايا جديدة إلى النظام.

ويُعد 26.4.1 تحديثًا تكميليًا يركّز على الاستقرار والأداء وتحسين تجربة الاستخدام وتقليل المشكلات التقنية عقب التحديثات الكُبرى.