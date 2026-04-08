Insta360 تطلق شاشة Snap لتحويل الكاميرا الخلفية إلى أداة سيلفي احترافية

أعلنت شركة Insta360، المعروفة بكاميراتها الموجهة لصنّاع المحتوى، إطلاق شاشة جديدة تحمل اسم Snap، تُثبّت خلف الهاتف وتتيح استخدام الكاميرا الخلفية لالتقاط صور ذاتية “سيلفي” ومقاطع فيديو بدقة أعلى.

وتعتمد الشاشة على اتصال مباشر بالهاتف عبر منفذ USB-C، وتأتي بقياس 3.5 إنشات مع واجهة لمس تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات التصوير مثل التقريب والتركيز، بالإضافة إلى معاينة الصورة قبل التقاطها. وتستهدف الشركة من هذا المنتج تحسين تجربة تصوير “السيلفي”، خاصةً لمن يعتمدون على الكاميرا الخلفية ذات الجودة الأعلى.

وكشفت الشركة عن نسخة مطوّرة بالتعاون مع شركة AMIRO، تتضمن إضاءة مُدمجة تدعم درجات حرارة لونية متعددة ومستويات سطوع مختلفة، مما يرفع جودة الإضاءة في أثناء التصوير. ويبلغ سعر النسخة القياسية 80 دولارًا، في حين يصل سعر النسخة المزودة بالإضاءة إلى 90 دولارًا.

ومن الجدير بالذكر أن فئة “شاشات السيلفي” ليست جديدة بالكامل، إذ تتوفر نماذج لاسلكية متاحة للبيع منذ مدة عبر الإنترنت، لكن Insta360 تؤكد أن منتجها السلكي يوفر اتصالًا أكثر استقرارًا وزمن تأخير أقل مقارنةً بالخيارات اللاسلكية.

ويبلغ سُمك الشاشة 6.8 ملم، مما يجعلها أقل سُمكًا قليلًا من هاتف آيفون 17، وهي تُثبت مغناطيسيًا على الأجهزة الداعمة لتقنية MagSafe، مع توفير حلقة مغناطيسية للأجهزة الأخرى. وتدعم هواتف أندرويد التي توفر ميزة DisplayPort Alt Mode لعرض الشاشة.

وتشير الشركة إلى توافق شاشة Snap مع معظم تطبيقات الكاميرا ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يسهل التقاط المحتوى ونشره مباشرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ما زالت فيه الكاميرات الخلفية في الهواتف، مثل هواتف آيفون وسلسلة جالاكسي إس، تتفوق بنحو ملحوظ على الكاميرات الأمامية من ناحية الدقة، مما يفتح المجال أمام هذا النوع من الملحقات لاستهداف صنّاع المحتوى وهواة التصوير.