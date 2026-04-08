واتساب تطلق تحديثًا جديدًا لـ CarPlay.. واجهة جديدة تقلّل الاعتماد على “سيري”

أطلقت ميتا تحديثًا جديدًا لتطبيق واتساب في نظام السيارات CarPlay، وهو تحديث يقدّم واجهة أصلية مُحسّنة داخل السيارات، بغرض تحسين تجربة الاستخدام مقارنةً بالإصدار السابق الذي اعتمد بنحو أساسي على الأوامر الصوتية عبر المساعد الشخصي Siri.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين الوصول إلى واجهة متكاملة داخل السيارة، تشمل عرض معلومات جهات الاتصال، بالإضافة إلى قسم مخصّص للمفضّلة يسهّل الوصول السريع إلى الأشخاص الذين يتواصل معهم المستخدمون بنحو دائم، كما يوفّر التطبيق قائمة بالمحادثات الأخيرة وسجل المكالمات، مما يقرّب تجربة الاستخدام من نسخة الهاتف.

ويضيف الإصدار أيضًا أزرار اختصار جديدة تتيح إرسال الرسائل عبر الإملاء الصوتي أو إجراء المكالمات مباشرةً، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الأوامر الصوتية، وهو ما يعالج أحد أبرز قيود النسخة السابقة.

وكانت ميتا قد بدأت اختبار الواجهة الجديدة خلال المدة الماضية، قبل طرحها رسميًا لكافة المستخدمين. ويمكن الوصول إلى المزايا الجديدة عبر تحديث تطبيق واتساب لنظام iOS في هواتف آيفون، ثم ربط الهاتف بنظام السيارة المتوافق مع CarPlay.

ويأتي هذا التحديث في سياق توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات التفاعلية داخل السيارات، إذ بدأت OpenAI حديثًا إتاحة وضع المحادثة الصوتية لتطبيق ChatGPT عبر CarPlay، مما يتيح للسائقين التفاعل مع المساعدات الذكية في أثناء القيادة.

وأطلقت جوجل أيضًا تحديثًا جديدًا لخدمة الاجتماعات Google Meet من أجل إتاحة تشغيلها مباشرةً عبر CarPlay، مما يفتح الباب أمام حضور الاجتماعات في أثناء القيادة دون استخدام الهاتف.