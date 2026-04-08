واتساب تبدأ طرح ميزة أسماء المستخدمين تدريجيًا بعد سنوات من الاختبارات

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب طرح ميزة “أسماء المستخدمين” تدريجيًا للمستخدمين، في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من التسريبات والاختبارات داخل النسخ التجريبية.

وتشير التقارير إلى أن مؤشرات تطوير هذه الميزة ظهرت لأول مرة منذ عام 2023، قبل أن تكثّف ميتا العمل عليها خلال العام الماضي، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد بدء الإطلاق الفعلي بنحو محدود.

ويأتي هذا التأخير نتيجة حرص ميتا على ضمان استقرار الميزة وأمانها، إذ خضع كود التطبيق لعدة تحديثات لضمان توافق أسماء المستخدمين مع كافة الخصائص الحالية داخل واتساب دون التأثير في تجربة الاستخدام.

ووفقًا لمصادر داخلية، فقد دخلت الميزة “المرحلة النهائية”، مع ظهورها لدى عدد محدود من المستخدمين ضمن طرح تدريجي، تمهيدًا لإتاحتها على نطاق أوسع خلال مدة قريبة.

كيفية تفعيل الميزة

يمكن للمستخدمين التحقق من وصول الميزة عبر التوجه إلى إعدادات التطبيق. وفي حال توفرها، يظهر قسم جديد باسم “اسم المستخدم Username”، لإنشاء اسم مستخدم جديد أو استخدام الاسم نفسه المرتبط بحسابات فيسبوك أو إنستاجرام.

وتفرض واتساب مجموعة من الضوابط على أسماء المستخدمين، أبرزها احتواء الاسم على حرف واحد على الأقل، واستخدام أحرف إنجليزية صغيرة أو أرقام أو نقاط أو شرطات سفلية فقط، وألا يبدأ الاسم بـ”www” أو ينتهي بنطاقات مثل “.com”، وألا يبدأ أو ينتهي بنقطة، وأن يتراوح الطول بين 3 و 30 حرفًا.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة اسم المستخدم بدلًا من رقم الهاتف عند إضافة جهات اتصال، مما يعزز خصوصية المستخدمين.

ومن المتوقع أن يتوسع طرح الميزة خلال الآونة المقبلة مع اكتمال الاختبارات ووصولها إلى كافة المستخدمين عالميًا.