فواصل أطول.. يوتيوب تختبر إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 90 ثانية

تتجه يوتيوب إلى تكثيف عرض الإعلانات باختبارها إعلانات غير قابلة للتخطي تصل مدتها إلى 90 ثانية لمستخدمي تطبيقها في أجهزة التلفاز، مما يجعل المنصة تتحول تدريجيًا إلى نموذج أقرب إلى التلفزيون التقليدي.

ووفقًا لما ذكره مستخدمون عبر منصة ريديت، فقد بدأت هذه الإعلانات الطويلة بالظهور على مقاطع فيديو متفاوتة الطول، منها مقاطع تمتد لنحو 40 دقيقة وأخرى تقل عن 20 دقيقة، مما يشير إلى أن مدة الفيديو لم تعد عاملًا حاسمًا في تحديد ظهور هذا النوع من الإعلانات.

ويبدو أن مدة الإعلان الفعلية قد تتجاوز 90 ثانية في بعض الحالات، ولا يظهر خيار التخطي إلا بعد انقضاء هذه المدة. وتقتصر هذه التغييرات حاليًا على مستخدمي التلفاز، دون أن تشمل منصات الهواتف الذكية أو الحواسيب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي جوجل إلى جذب مزيد من المعلنين التقليديين، عبر تقديم تجربة إعلانية أقرب إلى البث التلفزيوني وخدمات البث المدعومة بالإعلانات.

وتزامن هذا التوجه مع إطلاق نسخة مٌحدّثة من خدمة YouTube Premium Lite قبل أقل من شهرين، وهي تتيح تشغيل الفيديو دون إعلانات، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل التشغيل في الخلفية والتنزيل للمشاهدة دون اتصال، مقابل اشتراك شهري يبلغ 8 دولارات في الولايات المتحدة، وأسعار متفاوتة في أسواق أخرى.

وتبرز هذه التحركات سعي يوتيوب إلى تعزيز إيراداتها الإعلانية، لكن ردود الفعل الأولية من المستخدمين جاءت سلبية إلى حد بعيد؛ إذ عبّر كثيرون عن استيائهم من طول الإعلانات، ولجأ بعض المستخدمين إلى حلول بديلة مثل تطبيقات الطرف الثالث أو أدوات حجب الإعلانات، ولا يعُرف إذا كانت يوتيوب سوف تمضي في عرض هذا النوع من الإعلانات أم تتراجع عنه بعد انتهاء التجربة.