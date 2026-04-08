خطة السنوات الثلاثة.. آبل تسعى إلى إعادة تصميم هواتف آيفون جذريًا

تسير شركة آبل في مسار إستراتيجي يمتد لثلاث سنوات لإعادة ابتكار تصميم هواتف آيفون وتجربة استخدامها، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية؛ إذ تضع الشركة جدولًا زمنيًا واضحًا يشمل تحديثات جذرية تمتد حتى عام 2027.

وبدأت الخطة فعليًا في سبتمبر 2025 بإطلاق هواتف آيفون 17 برو، التي قدّمت تصميمًا جديدًا يعتمد على هيكل من الألمنيوم ومنطقة خلفية مُخصصة للكاميرات، بالإضافة إلى إصدار آيفون آير الذي أٌطلق كأنحف هاتف آيفون حتى الآن.

آيفون قابل للطي في 2026

تشير التوقعات إلى أن العام الجاري سوف يشهد إطلاق أول آيفون قابل للطي من الشركة، في خطوة طال انتظارها. ومن المرجّح أن يٌقدم الهاتف تصميمًا يُفتَح على شكل كتاب، على غرار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7، مما يتيح شاشة كبيرة موجهة لمشاهدة المحتوى والألعاب وتعدد المهام.

ومن المقرر أن يحصل هذا الطراز على مزايا برمجية خاصة ضمن تحديث iOS 27 القادم، منها تشغيل تطبيقين معًا وتجربة استخدام أقرب إلى أجهزة آيباد. وتشير تسريبات سابقة إلى تطوير آبل تقنيات تقلل تجعّد الشاشة في المنتصف.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى احتمال تأجيل إطلاق الهاتف إلى العام المقبل بسبب تحديات هندسية في التصميم، لكن بلومبرغ تؤكد قدوم الهاتف هذا العام.

آيفون الذكرى العشرين

أما في عام 2027، فتخطط آبل لإطلاق نسخة خاصة بمناسبة مرور 20 عامًا على إطلاق أول آيفون، بتصميم جديد يعتمد على هيكل زجاجي منحني دون أي فتحات في الشاشة.

وتعمل الشركة على وضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة لتحقيق ذلك، وهي خطوة تقنية معقدة لم يتضح بعد مدى جاهزية آبل لتنفيذها ضمن هذا الإطار الزمني.

وتحظى الخطة بأولوية لدى قيادة آبل، وخاصةً رئيس هندسة الأجهزة حون تيرنوس، الذي يُعد من أبرز المرشحين لخلافة تيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسجل فيه الشركة أداءً ماليًا قياسيًا؛ إذ بلغت إيراداتها الفصلية الأخيرة نحو 143.8 مليار دولار، منها 85.2 مليار دولار من مبيعات آيفون وحده، وهو أعلى رقم في تاريخ المنتج.