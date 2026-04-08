إكس تتيح مزايا ذكية لترجمة المنشورات وتحرير الصور بالأوامر النصية

أعلنت منصة إكس طرح مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها الترجمة التلقائية للمنشورات ومحرّر صور متقدم يتيح تعديل الصور عبر أوامر نصية مباشرة، بهدف تحسين تجربة الاستخدام داخل التطبيق.

وقال رئيس المنتجات في المنصة “نيكيتا بيير” إن ميزة الترجمة التلقائية بدأت بالوصول إلى المستخدمين حول العالم؛ إذ يمكن عرض المنشورات بلغات مختلفة تلقائيًا، مع إمكانية إيقاف الترجمة لأي لغة محددة عبر إعدادات بسيطة داخل المنشور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع بين منصات التواصل الاجتماعي لتوسيع انتشار المحتوى عالميًا، إذ سبق أن اختبرت منصات أخرى مثل ريديت تقنيات الترجمة الآلية خلال السنوات الماضية.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت إكس إطلاق محرّر صور جديد داخل تطبيقها في نظام iOS، وهو يضم أدوات للرسم وإضافة النصوص، وأداة تمويه لإخفاء التفاصيل الحساسة مثل الوجوه أو بيانات البطاقات.

وتتيح المنصة للمستخدمين الاستعانة بنماذج Grok التابعة لشركة xAI لتعديل الصور باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية. فعلى سبيل المثال: يمكن طلب تحويل صورة إلى لوحة فنية داخل متحف لإنشاء النتيجة مباشرة.

وأوضحت المنصة أنها تعتزم توسيع هذه المزايا لتشمل تطبيق أندرويد خلال المدة المقبلة.

ويأتي هذا التوسع بعد موجة انتقادات واجهها مالك المنصة إيلون ماسك في وقت سابق من العام، بسبب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالصور دون موافقة أصحابها. وعلى إثر ذلك، قيّدت الشركة بعض مزايا توليد الصور للمستخدمين المشتركين فقط. ولم توضح إكس حتى الآن إذا كانت أدوات تعديل الصور الجديدة سوف تخضع لقيود مماثلة.