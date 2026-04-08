أنثروبيك تطلق نموذجًا ثوريًا يرصد ثغرات أمنية في كافة أنظمة التشغيل والمتصفحات

كشفت أنثروبيك عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد ضمن مشروع يحمل اسم “Project Glasswing” بهدف اكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية بنحو شبه ذاتي، وذلك في إطار شراكات مع كُبرى الشركات التقنية، مثل إنفيديا وآبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل.

ويعتمد المشروع على نموذج جديد باسم “Claude Mythos Preview”، وتصفه الشركة بأنه أداة متقدمة تساعد المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية في اكتشاف نقاط الضعف في أنظمتها دون تدخل بشري يُذكر. وتقتصر إتاحة النموذج حاليًا على شركاء مختارين في مجال “الأمن الدفاعي”، بهدف منع إساءة استخدامه في تنفيذ هجمات سيبرانية.

قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات

ويتمتع النموذج بحسب تصريحات مسؤولي أنثروبيك بقدرات قوية في البرمجة والاستدلال، مما مكّنه خلال أسابيع قليلة من رصد “آلاف الثغرات العالية الخطورة” شملت كافة أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية، وفقًا للشركة.

ولا يقتصر دور النموذج على اكتشاف الثغرات فحسب، بل يمتد إلى تطوير وسائل استغلال مرتبطة بها بنحو مستقل، إذ أشار تقرير الشركة إلى أن هذه العمليات جرت “على نحوٍ ذاتي بالكامل دون توجيه بشري”.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل تقنية دقيقة تخص هذه الثغرات، مكتفيةً بالإشارة إلى أمثلة عامة ضمن بيانها الرسمي.

وتضم قائمة الشركاء أيضًا مؤسسات بارزة، منها جي بي مورجان وبرودكوم وسيسكو و CrowdStrike، بالإضافة إلى عشرات الجهات الأخرى.

وتخطط أنثروبيك لدعم استخدام النموذج عبر تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار كرصيد استخدام، إلى جانب تبرعات مباشرة قيمتها 4 ملايين دولار للمؤسسات صاحبة المشروعات المفتوحة المصدر. وعلى المدى الطويل، قد يتحول المشروع إلى خدمة مأجورة تشكّل مصدر دخل جديد للشركة في حال أثبت فاعليته.

اهتمام حكومي ومخاوف أمنية

أكدت أنثروبيك أنها تجري مناقشات مستمرة مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن قدرات النموذج، سواء الدفاعية أو الهجومية، مشيرةً إلى أنها قدّمت إحاطات لمسؤولين كبار حول إمكانياته.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاهتمام باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، مقابل مخاوف متزايدة من إمكانية استغلال هذه الأدوات المتقدمة في تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.

وكان وجود النموذج قد كُشف عنه الشهر الماضي عبر تسريب أرجعته الشركة إلى “خطأ بشري”، مؤكدةً أنها تعمل على تعزيز إجراءاتها الداخلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد أن التسريب لم يكن مرتبطًا بثغرات برمجية.