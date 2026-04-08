أمازون توقف دعم أجهزة كيندل القديمة بدايةً من مايو 2026

أعلنت أمازون عزمها إيقاف دعم عدد من أجهزة القراءة الإلكترونية “كيندل” والأجهزة اللوحية “فاير” التي طُرحت في عام 2012 أو قبل ذلك، في خطوة تبدأ رسميًا يوم 20 مايو 2026.

وأوضحت الشركة، عبر رسائل بريد إلكتروني أرسلتها إلى بعض المستخدمين، أن الأجهزة المتأثرة ستظل قادرة على قراءة الكتب التي سبق تنزيلها، لكنها ستفقد إمكانية شراء أو استعارة أو تحميل محتوى جديد بعد هذا التاريخ.

وحذّرت من أن إعادة ضبط المصنع في حال حدوث أعطال قد تؤدي إلى تعطيل الجهاز نهائيًا، وقد يؤدي إلغاء تسجيل الجهاز إلى فقدان صلاحيته للاستخدام.

وتشمل الأجهزة التي سيتوقف دعمها الجيل الأول من Kindle، و Kindle 2، و Kindle DX، و Kindle Keyboard، إضافةً إلى Kindle 4 و Kindle Touch و Kindle 5، وكذلك الإصدار الأول من Kindle Paperwhite.

وقالت أمازون إن هذه الأجهزة حصلت على دعم امتد “لنحو 14 عامًا على الأقل، وبعضها وصل إلى 18 عامًا”، مشيرةً إلى أن التطور التقني الكبير خلال تلك المدة فرض التوجّه نحو إيقاف الدعم.

وأكدت الشركة أن القرار يؤثر في نحو 3% فقط من المستخدمين الحاليين، داعيةً إياهم إلى الترقية. وقدّمت أمازون حوافز تشمل تخفيضًا قدره 20% على أجهزة كيندل جديدة مُحددة، إلى جانب رصيد لشراء الكتب الإلكترونية عند اقتناء جهاز جديد قبل 20 يونيو.

وأضافت أمازون أن الإصدارات الأحدث من كيندل تقدّم تحسينات ملحوظة في جودة الشاشة والأداء وسهولة الاستخدام، مع الحفاظ على الوصول الكامل إلى مكتبة المستخدم ومتجر كيندل.