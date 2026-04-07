واتساب تختبر ميزة عزل الضوضاء لتحسين جودة المكالمات

تستعد واتساب لإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تحسين جودة المكالمات الصوتية والمرئية، عبر إدماج تقنية عزل الضوضاء ضمن التطبيق، وفقًا لما كشفته أحدث النسخ التجريبية في نظام أندرويد.

وظهرت الميزة في الإصدار التجريبي رقم 2.26.14.1 المُتاح عبر برنامج الاختبارات في متجر “جوجل بلاي”؛ إذ تتيح للمستخدمين تقليل الضوضاء المحيطة في أثناء المكالمات، بما يعزز وضوح الصوت بنحو ملحوظ.

وتعتمد الميزة على تصفية الأصوات الخلفية في الوقت الفعلي، حتى يبرز صوت المتحدث بوضوح أكبر، خاصةً في البيئات الصاخبة مثل الشوارع المزدحمة أو الأماكن المُكتظة أو قرب حركة المرور. وتستهدف هذه الخطوة تقديم تحسين عملي لتجربة الاستخدام اليومية، بعيدًا عن التغييرات الشكلية أو الواجهات الجديدة.

ويمنح التطبيق المستخدمين خيار تفعيل الميزة أو إيقافها، نظرًا إلى تأثيرها المباشر في معالجة الصوت، مما يتيح مرونة في التحكم وفق تفضيلات كل مستخدم.

وتظهر إعدادات عزل الضوضاء ضمن قائمة المكالمات داخل التطبيق وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية، وتكون مفعّلة افتراضيًا عند توفرها. وتعمل الميزة على تنقية الصوت الصادر من المستخدم فقط، أي أنها تحسّن ما يسمعه الطرف الآخر، دون أن تؤثر تلقائيًا في جودة الصوت الوارد من المتصل الآخر.

ولم تحدد واتساب موعدًا رسميًا لطرح الميزة بشكل واسع، لكن ظهورها في النسخ التجريبية يشير إلى اقتراب إتاحتها لكافة المستخدمين خلال المدة المقبلة.