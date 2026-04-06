ناسا تنشر صورًا ملتقطة بهاتف آيفون 17 برو ماكس خلال مهمة تاريخية إلى القمر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مجموعة من الصور التي التقطها رواد الفضاء باستخدام هاتف آيفون 17 برو ماكس خلال مهمة “أرتيميس 2” إلى القمر.

وأوضحت الوكالة أن الهاتف حصل في فبراير الماضي على اعتماد رسمي للاستخدام المطوّل في المهمة، إذ حصل كل فرد من طاقم مركبة أوريون المكوّن من أربعة روّاد فضاء على هاتف آيفون 17 برو ماكس لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الشخصية خلال الرحلة.

وتُظهر الصور المنشورة قائد المهمة “ريد وايزمان” ورائدة الفضاء “كريستينا كوخ” في أثناء النظر إلى كوكب الأرض عبر إحدى نوافذ المقصورة الرئيسية لمركبة أوريون. وتشير بيانات الصور إلى أنها التُقطت بالكاميرا الأمامية للهاتف في الثاني من أبريل؛ أي في اليوم الثاني من المهمة.

ويأتي هاتف آيفون 17 برو ماكس مدعومًا بقدرات متقدمة للكاميرا الأمامية، إذ يضم كاميرا دقتها 18 ميجابكسل مع فتحة عدسة قياسها ƒ/1.9، وتدعم الكاميرا التركيز التلقائي وتقنيات معالجة الصور مثل Smart HDR و Deep Fusion، مما يعزز جودة الصور حتى في الإضاءة المنخفضة.

وتعتمد الكاميرا على ميزة “Center Stage” التي تحافظ على الأشخاص في منتصف الإطار تلقائيًا، حتى مع حركة المستخدم، إضافةً إلى مستشعر يتيح التصوير بالوضع العمودي أو الأفقي دون الحاجة إلى تدوير الهاتف، كما تدعم تصوير الفيديو بثبات محسّن، وميزة “Dual Capture” التي تتيح التسجيل بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

وتوفر الكاميرا أيضًا أوضاع تصوير متقدمة تشمل التصوير الليلي، مما يجعلها مناسبة لالتقاط صور واضحة وعالية التفاصيل حتى في ظروف معقّدة.

وبحسب ناسا، فإن بقية الصور الرسمية للمهمة اُلتقطت عبر كاميرات احترافية، منها Nikon D5 و Nikon Z 9، بالإضافة إلى GoPro HERO4 Black.

وتُعد مهمة “أرتميس 2” أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972، إذ من المتوقع أن يصل الطاقم إلى الجانب البعيد من القمر، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأبعد مسافة يقطعها البشر عن الأرض، ولا تشمل المهمة الهبوط على سطح القمر، على أن تعود مركبة أوريون إلى الأرض في 10 أبريل الجاري.