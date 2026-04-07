جوجل كروم يتيح ميزتي التبويبات العمودية ووضعية القراءة بعد سنوات من الانتظار

أعلنت جوجل إطلاق ميزتين جديدتين في متصفح كروم، وهما وضع القراءة والتبويبات العمودية، لتحسين تجربة التصفح وتبسيطها، بعد مدة طويلة من مطالبة المستخدمين بذلك.

وتتيح ميزة “وضع القراءة” إزالة العناصر غير الضرورية من صفحات الويب، مثل الإعلانات والتصميمات المُشتِتة، لتقديم محتوى أكثر وضوحًا وسهولة في القراءة، وهي ميزة أصبحت شائعة في متصفحات أخرى منذ سنوات.

وأما أبرز إضافة فهي التبويبات العمودية، التي تنقل عرض التبويبات من الشريط الأفقي أعلى المتصفح إلى شريط جانبي على اليسار. ويمكن للمستخدم تفعيلها عبر النقر بزر الفأرة الأيمن على شريط التبويبات واختيار “إظهار التبويبات عموديًا Show Tabs Vertically”.

وتُعيد هذه الخطوة إحياء فكرة قديمة سبق أن اختبرها فريق تطوير كروم في بداياته، قبل أن يفضّل حينها إبقاء التبويبات في الأعلى لكي تكون “أعلى عنصر” في واجهة المتصفح، وفق رؤية تصميمية سابقة.

Introducing a top-to-bottom update for your tabs…literally. Vertical tabs are coming to Chrome! 🚦 And there is more: A full-page view free from distraction with a new immersive reading mode. pic.twitter.com/axBqBNlnbW — Chrome (@googlechrome) April 7, 2026

تحسين استغلال الشاشة

تسهم التبويبات العمودية في استغلال أفضل لمساحة الشاشة، خاصةً مع انتشار الشاشات العريضة، إذ تُعد المساحة الرأسية أكثر قيمة عند تصفح مواقع تعتمد على التمرير العمودي. كما يتيح هذا النمط عرض عدد أكبر من التبويبات بشكل كامل، بدلًا من الاكتفاء بأيقونات أو أحرف محدودة في العرض التقليدي.

ويوفر التصميم الجديد مرونة إضافية، إذ يمكن تصغير الشريط الجانبي لعرض الأيقونات فقط، مما يمنح واجهة أكثر بساطة، أو توسيعه لعرض أسماء الصفحات بالكامل، مما يسهل التنقل بين عدد كبير من التبويبات.

ويساعد العرض العمودي في تحسين إدارة التبويبات، خاصةً عند فتح عدد كبير منها، إذ يتيح رؤية العناوين كاملة والتنقل بينها بسرعة، مع تسهيل إغلاق التبويبات غير الضرورية.

تصميم أقرب إلى التطبيقات الحديثة

يتماشى التوجه الجديد مع نمط تصميم واسع الانتشار في التطبيقات الحديثة، التي تعتمد على شريط جانبي للتنقل ومحتوى رئيسي في الوسط، كما هو الحال في أدوات مثل Notion و Slack و Canva. ويعكس ذلك تحول المتصفح إلى منصة تشغيل للتطبيقات السحابية، وليس مجرد أداة لعرض صفحات الويب.

ومع هذا التغيير، ما زالت جوجل تحافظ على شريط العنوان في أعلى الواجهة، نظرًا إلى أهميته في الوصول إلى محرك البحث الخاص بها، الذي يشكّل جزءًا أساسيًا من نموذج أعمالها.

وبدأت الميزتان في الوصول إلى المستخدمين عبر تحديثات كروم، ويمكن تجربتهما مباشرةً بعد التحديث.