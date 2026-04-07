جوجل تطلق ميزة جديدة لتحسين الصور بالذكاء الاصطناعي بضغطة زر

أعلنت جوجل إطلاق ميزتين جديدتين في تطبيقها للصور “Google Photos” في نظام أندرويد، من أجل تبسيط تجربة تعديل الصور وتحسين التحكم في تشغيل الفيديو.

وبدأت الشركة طرح زر جديد يحمل اسم “تحسين الذكاء الاصطناعي AI Enhance” لكافة مستخدمي أندرويد حول العالم؛ إذ يتيح تحسين الصور تلقائيًا عبر الذكاء الاصطناعي بضغطة واحدة. وتعالج تلك الميزة عناصر مثل الإضاءة والتباين بنحو فوري، مما يغني عن إجراء تعديلات يدوية متعددة، ويمنح المستخدمين نتائج محسّنة بسرعة.

ويؤدي إضافة زر “AI Enhance” إلى تقليل التعقيد في أدوات التعديل؛ إذ تعتمد الشركة على نماذج ذكاء اصطناعي تعمل في الخلفية لتحليل الصورة وتحديد أفضل إعدادات التحسين تلقائيًا، دون تدخل مباشر من المستخدم.

ومن المقرر أن تستفيد شريحة واسعة من المستخدمين من هذه الميزة، خاصةً أولئك الذين لا يمتلكون خبرة في تحرير الصور، إذ تتيح لهم الحصول على نتائج مُحسّنة بسرعة، بدلًا من التنقل بين أدوات متعددة لضبط السطوع أو التباين أو الألوان يدويًا.

Did you see the new button in your photo editor? AI Enhance is now available to Android users worldwide! ✨🌎 Elevate your images with a tap, balancing light and color instantly. Because your best memories deserve better than “okay” lighting. 🪄 Output varies by device. pic.twitter.com/eCocp55ybt — Google Photos (@googlephotos) April 6, 2026

وفي جانب الفيديو، أضافت جوجل ميزة التحكم في سرعة التشغيل إلى التطبيق؛ إذ يمكن للمستخدم اختيار السرعة المناسبة بين إبطائها إلى الربع حتى زيادتها إلى مرتين مباشرةً من قائمة الخيارات داخل كل مقطع.

وتفتح ميزة التحكم في سرعة التشغيل استخدامات إضافية داخل التطبيق، إذ يمكن تسريع المقاطع الطويلة لمراجعتها بسرعة، أو إبطاؤها لمتابعة تفاصيل دقيقة، وهو ما يجعل صور جوجل أقرب إلى أداة متكاملة لإدارة الوسائط، وليس مجرد منصة للعرض والتخزين.

وأوضحت الشركة أن ميزة التحكم في سرعة الفيديو جاءت استجابةً لطلبات متكررة من المستخدمين، لكنها ما زالت في مراحل طرح أولية وقد لا تتوفر عالميًا بعدُ، على عكس زر “AI Enhance” الذي بدأ بالوصول إلى نطاق أوسع من الأجهزة.