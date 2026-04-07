جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا للإملاء الصوتي دون اتصال بالإنترنت لهواتف آيفون

أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا للإملاء الصوتي؛ أي تحويل الصوت إلى نص، باسم “Google AI Edge Eloquent”، وهو مخصص لهواتف آيفون، وينافس تطبيقات أخرى متخصصة في هذا المجال.

وتتيح جوجل التطبيق مجانًا للتنزيل عبر متجر آب ستور، ويعتمد على نماذج تعرّف الكلام تلقائيًا (ASR) المبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي “Gemma” التي تطوّرها الشركة، إذ تتيح للمستخدمين تحويل الصوت إلى نص مباشرة في الجهاز بعد تنزيل النماذج. ويعرض التطبيق النص لحظيًا في أثناء الإملاء، ثم يحذف تلقائيًا الكلمات الزائدة مثل “إمم” و “اه” عند التوقف، مع تحسين الصياغة لإخراج نص جاهز للاستخدام.

ويقدّم التطبيق خيارات متعددة لمعالجة النصوص، تشمل تلخيص “النقاط الرئيسية” أو تحويل الأسلوب إلى “رسمي”، أو اختصار النص أو إطالته، وفق احتياجات المستخدم، علمًا بأن التطبيق يدعم اللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

ويمكن للتطبيق العمل بوضع محلي بالكامل في الجهاز دون اتصال بالإنترنت، عبر تعطيل المعالجة السحابية. وفي حال تفعيل الاتصال بالإنترنت، فإن التطبيق يعتمد على نماذج Gemini السحابية لتحسين النصوص، ويمكنه استيراد مصطلحات وأسماء مُخصصة من حساب Gmail، إلى جانب إمكانية إضافة كلمات يدويًا.

ويعرض التطبيق سجل جلسات الإملاء السابقة مع إمكانية البحث داخلها، إضافة إلى مؤشرات استخدام مثل سرعة الإملاء (عدد الكلمات في الدقيقة) وإجمالي الكلمات المنطوقة.

ووفق وصف التطبيق، فإنه يركّز على تحويل الكلام الطبيعي إلى نص احترافي، عبر إزالة كلمات التردد والتصحيحات في أثناء الحديث، بدل نقلها حرفيًا كما تفعل تطبيقات الإملاء التقليدية.

ويتوفر التطبيق حاليًا لنظام iOS في هواتف آيفون فقط، مع نسخة مُرتقبة لنظام أندرويد تتيح مزايا أوسع مثل التكامل على مستوى النظام، وإمكانية تعيينه كلوحة مفاتيح افتراضية، إضافةً إلى زر عائم للوصول السريع إلى ميزة الإملاء.