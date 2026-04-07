أدوبي تطلق “Student Spaces”.. منصة ذكية لتحويل ملفات الدراسة إلى محتوى تفاعلي

أعلنت شركة أدوبي توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيق Acrobat، عبر إطلاق أداة جديدة موجهة للطلاب تحمل اسم مساحات الطالب “Student Spaces”، بهدف تحويل التطبيق إلى منصة تعليمية متكاملة بدلًا من اقتصاره على الاستخدامات الاحترافية.

وتتيح الأداة الجديدة للطلاب إنشاء مواد دراسية متنوعة اعتمادًا على مستنداتهم، بما يشمل العروض التقديمية، وبطاقات المراجعة، والاختبارات، وذلك اعتمادًا على ملفات PDF أو الروابط أو الملاحظات الخاصة بهم.

وتدعم الأداة رفع مجموعة واسعة من الصيغ، منها مستندات Word و PowerPoint و Excel، إضافةً إلى الملاحظات المكتوبة يدويًا وملفات النصوص.

وتسعى أدوبي من خلال هذه الخطوة إلى منافسة أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل NotebookLM من جوجل، وأدوات أخرى مثل GoodNotes و Turbo AI، التي تتيح بدورها تحويل المستندات إلى محتوى تعليمي تفاعلي. وسعيًا إلى الترويج للأداة، توفر الشركة “Student Spaces” مجانًا عبر موقع مستقل، مع إمكانية استخدامها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

وتقدم الأداة مزايا إضافية، منها إنشاء خرائط ذهنية وأدلة دراسية وحلقات بودكاست تعليمية تعتمد على المستندات المرفوعة، فضلًا عن دعم العروض القابلة للتعديل عبر خدمة Adobe Express، كما يمكن للطلاب الاستماع إلى المحتوى الدراسي بصيغة صوتية، في امتداد لميزة أضافتها الشركة حديثًا تتيح إنشاء حلقات بودكاست ثنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتضم “Student Spaces” أيضًا مساعدًا ذكيًا بنمط المحادثة يتيح للطلاب طرح الأسئلة، إذ يستند في إجاباته إلى المحتوى المرفوع مباشرةً، بهدف تقليل الأخطاء وتعزيز دقة المعلومات.

وبحسب الشركة، فقد طُوّرت الأداة بعد اختبارها مع نحو 500 طالب من جامعات بارزة، منها جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا وجامعة براون، في إطار تحسين توظيفها في الاستخدامات التعليمية.