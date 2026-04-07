آبل تواجه تحديات هندسية قد تؤجل إطلاق آيفون القابل للطي

تواجه آبل عقبات تقنية مفاجِئة في تطوير هاتف آيفون القابل للطي، مما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاقه لعدة أشهر، وفق تقرير نشرته مجلة “نايكي” اليابانية نقلًا عن مصادر مطلعة على المشروع.

وأفادت المصادر بأن المشكلات ظهرت خلال مرحلة الاختبارات الأولية للإنتاج، وهي مرحلة مهمة تسبق الانتقال إلى التصنيع التجريبي والإنتاج الكمي. وأوضح أحد المطلعين أن “الوضع الحالي قد يهدد الجدول الزمني للإنتاج”، مشيرًا إلى أن شهري أبريل ومايو يشكلان مرحلة حرجة لاختبار جاهزية التصميم.

وبحسب التقرير، فقد أبلغت الشركة موردي المكونات بتأجيل محتمل في جدول الإنتاج، في حين تواصل العمل على معالجة التحديات الهندسية، التي يُرجّح ارتباطها بعناصر معقّدة مثل المَفْصِل أو الشاشة القابلة للطي.

وبدأ الحديث عن تطوير آيفون قابل للطي عام 2017، في وقت سبقت فيه سامسونج بإطلاق أول هواتفها القابلة للطي عام 2019. وكانت آبل تستهدف طرح الجهاز في خريف 2026 بالتزامن مع سلسلة آيفون 18، لكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال تأجيله إلى عام 2027.

وتظهر المشكلات خلال ما يُعرف بمرحلة “التحقق من الإنتاج”، وهي المرحلة الرابعة من أصل 6 مراحل تمر بها أجهزة آبل قبل الوصول إلى الأسواق. ونظرًا إلى كون الجهاز يتمتع بتصميم جديد كليًا، فإن اجتياز كل مرحلة بدقة يظل أمرًا ضروريًا قبل الانتقال إلى التالية.

ومع أن الهاتف القابل للطي قد يشكّل أقل من 10% من إجمالي إنتاج آيفون، فإنه يُعد منتجًا إستراتيجيًا لتعزيز جاذبية سلسلة الهواتف، إذ تخطط الشركة لإنتاج ما بين 7 و 8 ملايين وحدة في أول مرحلة.

ولم تعلن آبل رسميًا الجهازَ حتى الآن، ولم تعلّق على التقارير المتعلقة بالتحديات الهندسية.