سامسونج تعلن رسميًا إيقاف تطبيقها للرسائل منتصف 2026

أعلنت سامسونج عزمها إيقاف تطبيقها المُخصص للرسائل “Samsung Messages” نهائيًا بحلول يوليو المقبل من أجل الانتقال الكامل إلى تطبيق جوجل للرسائل “Google Messages” بوصفه الخيار الافتراضي في أجهزة “جالاكسي”.

وأكّدت الشركة عبر إشعار رسمي نُشر في موقعها أن التطبيق سوف يتوقف خلال الأشهر المقبلة، داعيةً المستخدمين إلى التحول إلى تطبيق “رسائل جوجل” للحصول على تجربة مراسلة أكثر اتساقًا وتكاملًا مع نظام أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتعاون متزايد بين سامسونج وجوجل خلال السنوات الماضية، وقد ركّز هذا التعاون على توسيع دعم معيار RCS في أجهزة أندرويد، كما بدأت سامسونج بالفعل منذ عدة إصدارات الاعتماد على تطبيق “رسائل جوجل” كتطبيق افتراضي في هواتفها الحديثة لتوحيد آلية المراسلة وتقديم مزايا متقدمة.

مزايا إضافية وراء قرار سامسونج

يقدّم تطبيق “رسائل جوجل” مجموعة من التحسينات مقارنةً بتطبيق سامسونج، منها أدوات أمان مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الرسائل الاحتيالية، إضافةً إلى دعم موسّع لمعيار RCS الذي يتيح إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، ومحادثات جماعية متقدمة، ومؤشرات الكتابة وقراءة الرسائل.

ويضم التطبيق مزايا ذكية معتمدة على نماذج Gemini مثل الردود المُقترحة، وإدارة الرسائل المؤقتة، بالإضافة إلى دعم العمل عبر عدة أجهزة؛ إذ تتزامن المحادثات بين الهاتف والحاسوب والأجهزة اللوحية.

وتشير سامسونج إلى احتمال وجود مشكلات عند الانتقال، منها احتمال حدوث انقطاع مؤقت في خدمات RCS، إضافةً إلى عدم دعم مزامنة الرسائل مع ساعات “جالاكسي” القديمة التي تعمل بنظام “Tizen”.

وتسعى سامسونج إلى التخلي عن بعض تطبيقاتها لصالح تطبيقات جوجل، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تقليل التشتت وتقديم نظام مراسلة أكثر انسجامًا داخل نظام أندرويد.