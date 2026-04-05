كاسبرسكي تتصدر اختبارات الأمن السيبراني في 2025 بنتائج قياسية

حققت شركة كاسبرسكي أداءً لافتًا في اختبارات الأمن السيبراني خلال عام 2025 بتصدرها 90% من التقييمات المستقلة التي شاركت فيها، مع حضورها الدائم في المراكز الثلاثة الأولى في 94% من إجمالي الاختبارات.

وخضعت حلول الشركة الموجهة للشركات والأفراد لنحو 100 اختبار ومراجعة مستقلة خلال العام وفق بيانات مؤشر “TOP3“، وهو مؤشر يقيس أداء شركات الأمن السيبراني استنادًا إلى نتائجها في اختبارات التقييم والمقارنة الدولية. ويعتمد المؤشر على تقييمات صادرة عن مختبرات ومؤسسات مستقلة، منها AV-Comparatives و AV-TEST و SE Labs.

سجل متراكم من الأداء القوي

تبرهن نتائج 2025 على استمرار أداء الشركة القوي على مدى سنوات سابقة؛ إذ شاركت كاسبرسكي في أكثر من 1100 اختبار مستقل بين عامي 2013 و 2025، وجاءت في المراكز الثلاثة الأولى في 965 اختبارًا، متقدمةً على عدد من منافسيها في القطاع.

وبرز Kaspersky EDR Expert كأحد أبرز المنتجات خلال العام، بعدما أصبح أول منتج في فئته يجتاز كافة اختبارات اعتماد قدرات الاكتشاف الخاصة بحلول EDR لدى مؤسسة AV-Comparatives لعام 2025، مع حصوله على جائزة “Approved Advanced EDR” من AV-TEST، بفضل كفاءته في اكتشاف الهجمات المتقدمة وتصنيفها.

وتُعد حلول (Endpoint Detection and Response)، التي تُعرف اختصارًا بـ EDR وتعني “الكشف والاستجابة على مستوى النقاط الطرفية”، طبقةً متقدمةً من الأمن السيبراني تركز على مراقبة الأجهزة الطرفية كالحواسيب والخوادم لاكتشاف الهجمات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

وواصل منتج Kaspersky Endpoint Security ريادته بحصوله على جائزة أفضل منتج حماية لعام 2024 من مؤسسة AV-TEST، بالإضافة إلى جائزتي أفضل حماية متقدمة وأسهل منتَج حمايةٍ استخدامًا خلال عامي 2024 و 2025، فضلًا عن نتائجه القوية في اختبار مكافحة التلاعب لعام 2025، وجائزة أفضل حماية للنقاط الطرفية للمؤسسات من مؤسسة SE Labs.

أداء مستقر في الشركات الصغيرة

حافظ Kaspersky Small Office Security على أداء ثابت في اختبارات التهديدات المتقدمة، إذ سجل أدنى معدلات للإنذارات الخطأ، مما أهّله للحصول على جائزتي أفضل حماية متقدمة وأسهل منتج حماية استخدامًا لعامي 2024 و 2025 من AV-TEST، وجائزة SE Labs لأفضل حماية للشركات الصغيرة في 2025.

وواصل Kaspersky Premium تحقيق نتائج قوية في قطاع المستخدمين الأفراد بحصوله على لقب “أعلى المنتجات تقييمًا” من مؤسسة AV-Comparatives للعام الثاني على التوالي، بعدما حاز Kaspersky Standard جائزة “منتج العام” في عام 2023، مع جوائز متعددة في اختبارات الحماية من البرمجيات الخبيثة والتهديدات المتقدمة، محققًا أحد أدنى معدلات الإنذارات الخطأ.

ونجح المنتَج في اجتياز اختبار اكتشاف المتاجر الإلكترونية الاحتيالية لدى مؤسسة AV-Comparatives، وحصل على شهادة اعتماد في رصد مواقع التجارة الوهمية، ورفع مستوى أمان التسوق عبر الإنترنت.

وبرز تطبيق Kaspersky Safe Kids أيضًا كأحد الحلول الفعالة للرقابة الأبوية، بعدما نال شهادة اعتماد من AV-Comparatives لكفاءته في حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.

وتعليقًا على ذلك، قال ألكسندر ليسكين، رئيس قسم أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: “إننا من خلال مشاركتنا المنتظمة في مجموعة واسعة من تقييمات الأمن السيبراني نلتزم بأعلى معايير الجودة في كافة منتجاتنا، ونواكب المتطلبات المتغيرة والمتجددة للمستخدمين من الأفراد والشركات على حدٍ سواء. ولا ريب أنّ تصدُّرنا المتواصل أعلى التصنيفات والجوائز المرموقة في المجال يؤكد التزامنا الراسخ بتوفير حماية شاملة، وذلك لنطمئن عملاءنا من الأفراد والشركات بأنّ حياتهم الرقمية ستظل آمنة بكافة جوانبها”.

ويمكن الاطلاع على المزيد حول أداء كاسبرسكي المميز وفقًا لمؤشر TOP3 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.